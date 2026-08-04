مكتب الإعلام التابع للحكومة في المحافظة قال إن العبوة المنفجرة زرعها الحوثيون، فيما لم تعلق الجماعة فورا..

من أسرة واحدة.. مقتل 4 يمنيين وإصابة 6 بانفجار في الحديدة مكتب الإعلام التابع للحكومة في المحافظة قال إن العبوة المنفجرة زرعها الحوثيون، فيما لم تعلق الجماعة فورا..

اليمن/ الأناضول

أعلنت السلطات اليمنية، في وقت متأخر الاثنين، مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين من عائلة واحدة، بانفجار عبوة ناسفة في محافظة الحديدة غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان نشره مكتب الإعلام في محافظة الحديدة التابع للحكومة الشرعية، نقلا عن مكتب حقوق الإنسان (حكومي).

وقال البيان إن "4 مدنيين لقوا حتفهم وأصيب 6 آخرون من أسرة واحدة إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها المليشيا الحوثية في محيط بئر الزعفران شمال مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة".

واعتبر الحادثة إحدى "أكثر الوقائع دموية التي شهدتها محافظة الحديدة".

وحذر من أن الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية "تلوثا بالألغام والعبوات الناسفة ومخلفات الحرب، نتيجة الزراعة العشوائية والواسعة من جماعة الحوثي"، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن الحادثة.

وفي مايو/ أيار 2023، حذرت الأمم المتحدة من أن ملايين الألغام الأرضية والمتفجرات تعيق وصول المساعدات الإنسانية في اليمن.

كما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في يوليو/ تموز 2023 من أن "البقايا غير المنفجرة" تهدد حياة ملايين اليمنيين.



وحسب تقارير رسمية يمنية، فإن عدد الألغام المزروعة في البلاد يتجاوز مليونين، وأودت بحياة آلاف المدنيين في العديد من المحافظات، منذ بدء الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين قبل نحو 12 عاما.