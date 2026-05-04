رئيس الوزراء اليمني يدين اغتيال مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بعدن شائع الزنداني أكد أن الجريمة "لن تمر دون عقاب"

إسطنبول/ الأناضول

أدان رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، الأحد، اغتيال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قايد، بعد اختطافه على يد مسلحين مجهولين من جوار منزله بالعاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا أن الجريمة "لن تمر دون عقاب".

وذكرت وسائل إعلام يمنية، بينها موقع "المصدر أونلاين" (خاص)، أن أجهزة الأمن عثرت على جثة قايد، داخل سيارته في منطقة الحسوة جنوبي عدن، بعد ساعات من اختطافه صباح الأحد، على يد مسلحين مجهولين.

وفي أعقاب الحادثة، أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأن الزنداني، اطلع على ملابسات الجريمة التي وصفها بـ"الغادرة والجبانة"، موجها الأجهزة الأمنية باتخاذ "إجراءات عاجلة وحازمة" لتعقب الجناة وضبطهم وتقديمهم إلى العدالة.

وشدد الزنداني، على أن الجريمة تمثل "اعتداء سافرا على مؤسسات الدولة والجهود التنموية والإنسانية".



وأكد أنها "لن تمر دون عقاب"، وأن الحكومة لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الأمن واستهداف الكوادر الوطنية.

وبحسب تسجيل من كاميرات مراقبة نشرته وسائل إعلام يمنية، أقدم مسلحون على اختطاف قايد من أمام منزله بعد دقائق من وصوله، واقتادوه تحت تهديد السلاح، بينما تولى أحدهم قيادة سيارته التي عُثر عليه لاحقا مقتولا بداخلها.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد حوادث الاغتيال في عدن خلال الفترة الأخيرة، كان آخرها مقتل القيادي في "حزب التجمع اليمني للإصلاح" عبد الرحمن الشاعر، على يد مجهولين.

من جانبه، وجه وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، بسرعة القبض على مرتكبي الجريمة، داعيا إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية وتكثيف الجهود الميدانية لتعقب الجناة.

ووفق "سبأ"، اطلع الوزير من مدير شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي، على تفاصيل الحادثة والإجراءات المتخذة لملاحقة المتورطين.

وأكد حيدان، أن الأجهزة الأمنية "لن تألوَ جهدا" في ملاحقة العناصر الإجرامية وردع كل من يحاول المساس بأمن واستقرار البلاد.

وفي السياق، أدانت السفارة الأمريكية في اليمن الحادثة، مطالبة، في بيان على حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، بإجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين.

وشددت السفارة على ضرورة أن تكون عدن "مكانا آمنا للمسؤولين والمواطنين على حد سواء"، مؤكدة دعمها لجهود الحكومة اليمنية في تعزيز الأمن.

ويحمل قايد، درجة الماجستير في الصراع والأمن والتنمية، من جامعة برمنغهام البريطانية، وفقا لمدونة البنك الدولي.

وفي عام 2005، أسس وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، التي تعد من أبرز الجهات الداعمة لآلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليمن.

كما عُين نائبا للمدير العام للصندوق الاجتماعي للتنمية عام 2019، قبل أن يتولى لاحقا إدارته، حيث أشرف على تمويلات المانحين لدعم برامج التنمية المجتمعية.