- وزير النقل محسن العمري: بلاغ عن قيام إحدى البواخر بإفراغ كميات من الزيت في مياهنا الإقليمية وسيتم احتجازها فورا ومنعها من المغادرة مع اتخاذ الإجراءات القانونية إذا تبث تورطها..

حكومة اليمن تحقق في حادثة تلوث بحري قبالة ميناء عدن - وزير النقل محسن العمري: بلاغ عن قيام إحدى البواخر بإفراغ كميات من الزيت في مياهنا الإقليمية وسيتم احتجازها فورا ومنعها من المغادرة مع اتخاذ الإجراءات القانونية إذا تبث تورطها..

اليمن /الأناضول

أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، تسجيل حادثة تلوث بحري قبالة ميناء عدن الحيوي جنوبي البلاد، عقب تلقي بلاغات عن قيام إحدى السفن بإفراغ كميات من الزيت في المياه الإقليمية.

جاء ذلك في بيان لوزير النقل محسن العمري، نشره عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال العمري إنه أصدر توجيهاته بـ"تحرك فوري للجنة تحقيق متخصصة لمعاينة واقعة التلوث البحري في منطقة انتظار السفن (المخطاف) خارج ميناء عدن، فور تلقي بلاغات تفيد بقيام إحدى البواخر بإفراغ كميات من الزيت في مياهنا الإقليمية"، دون تحديد هوية السفينة أو مالكها.

وأضاف أن "الرصد العملياتي من برج مراقبة الميناء وقوات خفر السواحل" دفع إلى تكليف الهيئة العامة للشؤون البحرية بالنزول الميداني العاجل لحصر حجم التلوث وتحديد مصدره، وإعداد محضر ضبط بالواقعة.

وتابع: "في حال ثبوت تورط الباخرة المشتبه بها، فقد صدرت توجيهات لقوات خفر السواحل باحتجاز السفينة فورًا ومنعها من المغادرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتسببين إلى القضاء لحماية البيئة البحرية".

ويُعد ميناء عدن من أهم الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، إلا أن نشاطه تراجع بشكل كبير بفعل تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ومنذ أبريل/نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة نسبية في القتال بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، التي تسيطر على صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014، في ظل مساعٍ أممية متواصلة لدفع عملية السلام.

وقد خلفت الحرب دمارًا واسعًا في البنية التحتية وتسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.