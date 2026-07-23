تعديل وزاري.. أفراح الزوبة أول وزيرة خارجية بتاريخ اليمن

اليمن/ الأناضول

أعلن اليمن، الخميس، تعيين أفراح الزوبة وزيرة للخارجية وشؤون المغتربين، لتصبح أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ البلاد، ضمن تعديل وزاري محدود شمل 3 حقائب.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، بصدور قرار جمهوري بتعديل حكومة رئيس الوزراء شائع الزنداني، بناء على عرضه وموافقة مجلس القيادة الرئاسي.

ونص القرار على تعيين الدكتورة أفراح عبد العزيز الزوبة وزيرة للخارجية وشؤون المغتربين، لتكون أول امرأة تتولى الحقيبة، بحسب رصد الأناضول.

كما قضى بتعيين المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرة للإدارة المحلية.

ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره، على أن ينشر في الجريدة الرسمية، وفق الوكالة.

وتشكلت حكومة الزنداني في 6 فبراير/ شباط الماضي من 35 وزيرا، بينهم 3 نساء، وكان رئيس الوزراء يتولى بالتزامن حقيبة الخارجية وشؤون المغتربين.

وقبل التعديل، كانت الزوبة تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فيما كان باسلمة وزيرا للإدارة المحلية، وجعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

وبموجب التعديل، يتفرغ الزنداني لرئاسة الحكومة بعد انتقال حقيبة الخارجية إلى الزوبة.

