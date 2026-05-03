تضم 12 بحارا مصريا وهنديا، و2800 طن من الديزل، وفق بيان قوات خفر السواحل اليمنية، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة..

اليمن: 9 مسلحين صوماليين اختطفوا ناقلة النفط قبالة سواحل شبوة تضم 12 بحارا مصريا وهنديا، و2800 طن من الديزل، وفق بيان قوات خفر السواحل اليمنية، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة..

اليمن/ الأناضول

أعلنت السلطات اليمنية، الأحد، أن 9 مسلحين صوماليين اختطفوا ناقلة النفط قبالة سواحل محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، مشيرة إلى أن طاقمها يتألف من 12 بحارا مصريا وهنديا.

والسبت، تعرضت ناقلة نفط للاختطاف قبالة سواحل اليمن، في عملية سطو مسلح، وسط جهود بذلتها السلطات لاستعادتها.



وقالت قوات خفر السواحل اليمنية، في بيان: "رغم المبادرة الفورية بالاستجابة وإرسال 3 زوارق، واجهت العمليات تحديات كبيرة نتيجة محدودية قدرات الزوارق، كونها مخصصة للمهام قصيرة المدى وغير مهيأة للعمل في أعالي البحار، ما حال دون الوصول إلى موقع السفينة في الوقت المناسب".



وأضاف البيان أن "الناقلة التي تحمل حوالي 2800 طن من الديزل، واصلت إبحارها باتجاه السواحل الشمالية الشرقية الصومالية تحت سيطرة عناصر مسلحة عددهم 9 صوماليين".



وتمنى "السلامة لطاقم السفينة المختطفة، والمكوّن من 12 بحارا من الجنسيتين المصرية والهندية".



وأشار البيان إلى أنه "على الرغم من التنسيق مع الشركاء الدوليين (لم يسمهم)، اقتصر دورهم على المتابعة وتحديد الموقع دون تدخل مباشر".



ولفت إلى أن "الناقلة باتت صباح الأحد على وشك دخول المياه الإقليمية الصومالية، في وقت لم تتمكن فيه زوارق خفر السواحل من اللحاق بها".



كما دعا إلى "تعزيز الدعم الدولي والإقليمي، لتمكين خفر السواحل من أداء مهامه بكفاءة في حماية الملاحة الدولية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة".



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختطاف الناقلة النفطية حتى الساعة 9:45 (ت.غ).



والسبت، قالت قوات خفر السواحل في بيان، إنها "تتابع البلاغ الوارد صباح اليوم بشأن حادثة اختطاف ناقلة النفط M/T EUREKA قبالة سواحل محافظة شبوة"، دون ذكر ملكية السفينة.

وأضاف البيان أن "الناقلة تعرضت لعملية سطو مسلح من قبل عناصر مجهولة، حيث تم الصعود إليها والسيطرة عليها، ومن ثم التوجه بها نحو خليج عدن باتجاه السواحل الصومالية".

