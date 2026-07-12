عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي اعتبر إرسال طائرة إيرانية لـ"نقل وفد حوثي من صنعاء إلى طهران" يمثل انتهاكا سافرا للسيادة اليمنية، ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من إيران بشأن الاتهامات اليمنية

اليمن يدعو مجلس الأمن لبحث أزمة الرحلة الجوية الإيرانية إلى صنعاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي اعتبر إرسال طائرة إيرانية لـ"نقل وفد حوثي من صنعاء إلى طهران" يمثل انتهاكا سافرا للسيادة اليمنية، ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من إيران بشأن الاتهامات اليمنية

إسطنبول/ الأناضول

أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي، السبت، أن الحكومة دعت مجلس الأمن الدولي للانعقاد لبحث تداعيات أزمة الرحلة الجوية الإيرانية إلى صنعاء.

واعتبر العليمي، وفق وكالة الأنباء الرسمية اليمنية "سبأ"، أن إيران "اخترقت السيادة اليمنية"، ومن خلال إرسال الطائرة الإيرانية "ماهان" لـ"نقل وفد حوثي من صنعاء إلى طهران"، في 3 يوليو/ تموز الجاري.

وتوقع "إدانة واضحة من المجتمع الدولي لاختراق السيادة اليمنية".



وقال العليمي: "ما قامت به إيران يمثل انتهاكا سافرا للسيادة اليمنية، وتحدٍ واضح للأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية".

وادعى أن جماعة الحوثي استخدمت مسألة إعادة وفدها من طهران لـ"التغطية على سفر خبراء وعسكريين من صنعاء إلى طهران".

ولم تعلق السلطات الإيرانية على الاتهامات اليمنية المتعلقة بطبيعة الرحلة الجوية المباشرة إلى صنعاء.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، توعد في 4 يوليو الماضي، بالرد "بكل حزم وبقوة غير مسبوقة" على أي محاولات لاستهداف السعودية أو انتهاك سيادة اليمن، عقب تهديد جماعة الحوثي باستهداف مطارات ومصالح حيوية في المملكة.

وهدد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، بأن الجماعة سترد على أي محاولة لخرق الأجواء اليمنية أو استهداف البلاد بـ"رد شامل" يطال مطارات ومصالح حيوية سعودية "في البر والبحر".

وادعى سريع، في بيان، أن "تشكيلا من الطيران الحربي السعودي خرق أجواء محافظات يمنية، الجمعة (3 يوليو)، لمحاولة منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي".

وقال إن "الطائرة الإيرانية كانت تقل أكثر من 200 من العالقين والجرحى والمرضى، وإن قوات الجماعة استهدفت التشكيل الجوي بصواريخ دفاع جوي وأجبرته على مغادرة الأجواء".

وفجر 4 يوليو الماضي، قال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، في بيان إن تصريحات الحوثيين ضد السعودية "لا تعد سوى محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب اليمني".

وتعد هذه أول رحلة إيرانية معلنة تصل إلى مطار صنعاء منذ نحو 10 سنوات، بحسب وسائل إعلام يمنية، فيما اعتبر مجلس القيادة الرئاسي اليمني تسيير الرحلة "انتهاكا صارخا" لسيادة البلاد.

جدير بالذكر أن قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي ذكرت، في 3 يوليو، أن وفدا من الجماعة توجه إلى إيران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، الذي قتل بغارة أمريكية إسرائيلية في 28 فبراير/ شباط الماضي.