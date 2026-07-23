وزير الدفاع طاهر العقيلي وجّه، خلال اجتماع موسع، بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية واليقظة، بحسب موقع "سبتمبر نت"

اليمن يبحث تطورات الوضع العسكري بحضور ممثلين عن التحالف وزير الدفاع طاهر العقيلي وجّه، خلال اجتماع موسع، بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية واليقظة، بحسب موقع "سبتمبر نت"

مأرب / محمد السامعي/ الأناضول

عقد وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي اجتماعا موسعا لبحث تطورات الوضع العسكري في البلاد، بحضور ممثلين عن قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مدينة مأرب وسط اليمن، وفق ما نشره، فجر الخميس، موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم وزارة الدفاع.

وضم الاجتماع رئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز، ورئيسي هيئتي العمليات والإسناد اللوجستي، ونائبي رئيسي هيئتي القوى البشرية والاستخبارات، وقادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة، بحضور ممثلين عن قيادة تحالف دعم الشرعية، وفق الموقع.

وبحث الاجتماع تطورات الأوضاع العسكرية في مسرح العمليات، وآليات تعزيز التنسيق والتكامل بين الوحدات والتشكيلات العسكرية، بما يضمن كفاءة الأداء في تنفيذ المهام الوطنية.

ووجّه العقيلي، خلال الاجتماع، بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية واليقظة، وتعزيز مستوى التنسيق بين الوحدات والتشكيلات العسكرية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والتعامل مع المستجدات الميدانية.

وفي الأيام الأخيرة، تصاعد التوتر في اليمن، الذي تدعم السعودية حكومته عبر قيادتها تحالف دعم الشرعية، بينما تُتهم إيران بمساندة جماعة الحوثي.

والثلاثاء، أعلن العقيلي أن الجيش جاهز لخوض ما سماه معركة "إنهاء الانقلاب الحوثي".

ورغم مواجهات متقطعة، يشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة في حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات ومدن، بينها صنعاء، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وصباح الخميس، أعلنت الرياض استهداف سفينة تابعة لها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها دون وقوع إصابات.

وتحدثت جماعة الحوثي مساء الأربعاء، عن استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما أدى إلى اندلاع حريق فيهما.

وكانت الجماعة أعلنت الاثنين، فرض "حظر ملاحة بحرية" على السعودية، ردا على ما قالت إنه حصار تفرضه الرياض على مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن المجاور للمملكة.