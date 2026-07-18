وإصابة 3 آخرين "إثر هجوم نفذته عناصر خارجة عن النظام والقانون"، بحسب بيان صادر عن قوات "درع الوطن"، فيما لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم...

اليمن.. مقتل 5 من قوات "درع الوطن" في هجوم بحضرموت وإصابة 3 آخرين "إثر هجوم نفذته عناصر خارجة عن النظام والقانون"، بحسب بيان صادر عن قوات "درع الوطن"، فيما لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم...

اليمن/ الأناضول



أعلنت قوات "درع الوطن" التابعة للحكومة اليمنية، السبت، مقتل 5 من أفرادها وإصابة 3 آخرين جراء هجوم بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.



وقالت القوات، في بيان، إن 5 من أفراد اللواء الرابع بالفرقة الثانية قتلوا، بينهم نجل أركان حرب اللواء (لم تسمه).



فيما أصيب 3 آخرون "إثر هجوم إجرامي غادر نفذته عناصر خارجة عن النظام والقانون أثناء وجودهم في أحد المطاعم بمديرية رماه بمحافظة حضرموت"، وفق البيان.

وأكدت قوات "درع الوطن" أنها ستواصل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ملاحقة منفذي الهجوم وتقديمهم إلى العدالة.

وأضافت أن هذا الهجوم "لن يثني قوات درع الوطن عن أداء واجبها في حماية الوطن وحفظ أمنه واستقراره".

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.



وتأتي الحادثة في محافظة حضرموت التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها مطلع العام الجاري، بعد مواجهات خاضتها القوات الحكومية بينها "درع الوطن" بإسناد كبير من تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية، مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في إطار مساعٍ لتعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة.



وفي 9 يناير/ كانون الثاني 2026، أعلن المجلس الانتقالي حل نفسه وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء مكاتبه في الداخل والخارج، وذلك بعد فشله في السيطرة القسرية على المحافظات الجنوبية اليمنية لفصلها عن باقي اليمن.

وتشكلت "درع الوطن" عام 2023 بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، وتخضع لإمرته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، أرفع مسؤول عسكري في البلاد.

