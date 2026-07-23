القوات الحكومية تعلن أسر 7 عناصر من الحوثيين ووصول تعزيزات عسكرية إلى جبهات القتال في الضالع، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجماعة..

اليمن.. مقتل 4 جنود و23 حوثيا بأعنف مواجهات في الضالع منذ 2022 القوات الحكومية تعلن أسر 7 عناصر من الحوثيين ووصول تعزيزات عسكرية إلى جبهات القتال في الضالع، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجماعة..

اليمن/ الأناضول

أعلنت السلطات اليمنية، الخميس، مقتل 4 جنود و23 عنصرًا من جماعة الحوثي في مواجهات عنيفة بمحافظة الضالع جنوب غربي البلاد، في أعنف اشتباكات تشهدها المحافظة منذ الهدنة المعلنة عام 2022.

وقال المركز الإعلامي لجبهة الضالع التابعة للقوات الحكومية، في بيان نشره عبر منصة "فيسبوك"، إن "4 جنود قتلوا وأصيب 10 آخرون في مواجهات مع الحوثيين اندلعت في جبهتي الفاخر والجب بالمحافظة".

وأضاف أن المواجهات أسفرت أيضًا عن مقتل 23 عنصرًا من الحوثيين، بينهم قياديان، إضافة إلى أسر 7 آخرين.

وأشار المركز إلى وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لدعم القوات الحكومية المشاركة في القتال بمحافظة الضالع، عقب اندلاع المواجهات العنيفة.

ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين بشأن هذه المواجهات، التي تعد الأعنف في المحافظة منذ سريان الهدنة في أبريل/ نيسان عام 2022، بحسب رصد مراسل الأناضول.



وتجددت خلال الأيام الأخيرة مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة محافظات، بينها الجوف والضالع وتعز، وسط وعيد متبادل بين الطرفين، فيما يواجه البلد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

ورغم المواجهات المتقطعة يشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة في حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، التي تسيطر على محافظات ومدن، بينها صنعاء، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.