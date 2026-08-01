التلفزيون الرسمي اتهم الحوثيين بمواصلة الدفع بتعزيزات إلى جبهات القتال دون تعليق من الجماعة حتى الساعة 12:25 ت.غ.

اليمن: مقتل وإصابة مسلحين حوثيين خلال إحباط محاولة تسلل في تعز التلفزيون الرسمي اتهم الحوثيين بمواصلة الدفع بتعزيزات إلى جبهات القتال دون تعليق من الجماعة حتى الساعة 12:25 ت.غ.

اليمن/ الأناضول

أعلن التلفزيون اليمني الرسمي، السبت، مقتل وإصابة عدد من مسلحي جماعة الحوثي خلال إحباط قوات الجيش محاولة تسلل شرقي مدينة تعز جنوب غربي البلاد.

وأفادت قناة "اليمن" الفضائية الحكومية بأن قوات الجيش الوطني تصدت لمحاولة تسلل نفذها الحوثيون باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكريفات شرقي مدينة تعز.

وأضافت أن الجيش "تمكن من إحباط محاولة التسلل بعد رصد تحركات عناصر المليشيا الحوثية، لتندلع اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة".

واتهمت القناة جماعة الحوثي بمواصلة تنفيذ "عمليات عدائية"، واستحداث مواقع عسكرية، والدفع بتعزيزات إلى جبهات القتال في المحافظة.

ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن ما أورده التلفزيون الرسمي، حتى الساعة 12:25 ت.غ.

ورغم التهدئة النسبية التي يشهدها اليمن منذ أبريل/نيسان 2022، لا تزال مواجهات متقطعة تدور بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، التي تسيطر على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وتدعم السعودية الحكومة اليمنية عبر قيادتها تحالف دعم الشرعية، بينما تُتهم إيران بمساندة جماعة الحوثي.

وفي 25 يوليو، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، وللمرة الأولى منذ عام 2022، تنفيذ غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة وجزيرة كمران (غرب)، فيما استهداف الجماعة مواقع ومنشآت داخل السعودية.