"قوات المقاومة الوطنية" بقيادة طارق صالح أعلنت مقتل قائد فرقتها الأولى مع أحد مرافقيه، متهمة الحوثيين بتدبير الهجوم، دون تعليق فوري من الجماعة

اليمن.. مقتل قائد عسكري رفيع بانفجار عبوة ناسفة في الحديدة "قوات المقاومة الوطنية" بقيادة طارق صالح أعلنت مقتل قائد فرقتها الأولى مع أحد مرافقيه، متهمة الحوثيين بتدبير الهجوم، دون تعليق فوري من الجماعة

اليمن/ الأناضول

أعلنت قوات "المقاومة الوطنية" الموالية للحكومة اليمنية، السبت، مقتل قائد فرقتها الأولى بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه بمحافظة الحديدة (غرب)، متهمة الحوثيين بتدبير الهجوم.

و"المقاومة الوطنية" يقودها طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، نجل شقيق الرئيس السابق الراحل علي عبد الله صالح، الذي قتل على يد الحوثيين بعد مواجهات بالعاصمة صنعاء نهاية 2017.



وقالت "قوات المقاومة الوطنية"، في بيان، إن قائد فرقتها الأولى العميد يحيى وحيش، قتل بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه في مديرية الخوخة بالحديدة.

وأوضحت أن "المعطيات الأولية تشير إلى وقوف مليشيا الحوثي وراء زرع العبوة الناسفة التي انفجرت أثناء مرور العميد وحيش ومرافقيه".

وأشار البيان، إلى أن وحيش، قتل إلى جانب أحد مرافقيه، فيما أُصيب اثنان آخران في الحادثة.

بدوره، قال وزير الدولة في الحكومة اليمنية وليد القديمي، إن وحيش قتل بانفجار عبوة ناسفة في الطريق أثناء مروره بمديرية الخوخة.

وأضاف القديمي، في تدوينة بمنصة شركة "إكس" الأمريكية: "رحل الجسد، لكن المواقف والتضحيات والذكر الطيب ستبقى حاضرةً في وجدان أبناء تهامة واليمن".

ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي حول هذه الاتهامات، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

وحسب إعلام يمني، أنشئت هذه القوات بدعم وتدريب من الإمارات، وتتخذ من مدينة المخا الاستراتيجية القريبة من الممر الدولي البحري "باب المندب" مقرا رئيسيا لها.

ورغم بعض المواجهات بين فترة وأخرى، يشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة من حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين قوات الحكومة الشرعية، وعناصر جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وأدت الحرب إلى تضرر معظم القطاعات في اليمن، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، وسط تحركات أممية مستمرة للدفع بعملية السلام في البلاد.