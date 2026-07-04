بينهم 3 من أسرة واحدة، حسب بيان نشره مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دوليا

اليمن.. مصرع 4 أشخاص جراء صواعق رعدية في "حجة" بينهم 3 من أسرة واحدة، حسب بيان نشره مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دوليا

اليمن/ الأناضول

لقي 4 أشخاص مصرعهم، السبت، جراء صواعق رعدية في محافظة حجة، الخاضعة في معظمها لسيطرة جماعة الحوثي، شمال غربي اليمن.

جاء ذلك في بيان نشره مركز الإعلام الأمني، التابع لوزارة الداخلية في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دوليا.

وأوضح البيان، أن صاعقة رعدية ضربت منزلا في عزلة بني القدمي بمديرية بني العوام في محافظة حجة، ما أدى إلى وفاة رب الأسرة (35 عاما) وزوجته (32 عاما) وطفلتهما (6 أعوام)، وذلك أثناء تواجدهم داخل منزلهم.

​ولفت إلى أن امرأة تبلغ من العمر 38 عاما، توفيت في حادثة منفصلة، إثر تعرضها لصاعقة رعدية أثناء تواجدها داخل منزلها في القرية نفسها.

ونقل البيان، عن شرطة محافظة حجة التابعة للجماعة دعوتها للمواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال موسم الأمطار، حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم.

ومنذ مارس/ آذار 2026، يشهد اليمن أمطارا غزيرة متقطعة، أسفرت عن مصرع وإصابة عشرات الأشخاص، بحسب رصد مراسل الأناضول نقلا عن مصادر رسمية.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تزيد مأساة السكان، الذين يشتكون هشاشة الخدمات الأساسية جراء تداعيات حرب مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وجماعة الحوثي منذ نحو 12 عاما.