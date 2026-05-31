خلال مايو، موزعة على 5730 ذخيرة غير منفجرة و401 لغم مضاد للدبابات

اليمن.. "مسام" السعودي ينتزع أكثر من 6 آلاف لغم وذخيرة غير منفجرة خلال مايو، موزعة على 5730 ذخيرة غير منفجرة و401 لغم مضاد للدبابات

اليمن/ الأناضول

أعلن مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن، الأحد، انتزاع أكثر من 6 آلاف لغم وذخيرة غير منفجرة خلال مايو/ أيار الجاري.

جاء ذلك في تدوينات نشرها المشروع الحكومي عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال المشروع، إن فرقه الميدانية نزعت، منذ مطلع مايو وحتى 29 من الشهر ذاته، 5 آلاف و730 ذخيرة غير منفجرة، إضافة إلى 401 لغم مضاد للدبابات.

وأضاف أن فرق "مسام" تمكنت منذ بدء عملها في مديرية ميدي بمحافظة حجة (شمال غرب)، من تطهير أكثر من 3 ملايين متر مربع من الأراضي.

ويعد "مسام" مشروعا إنسانيا أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في يونيو/ حزيران 2018، بهدف تطهير الأراضي اليمنية من الألغام ومخلفات الحرب.

وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين يمنيين، يتجاوز عدد الألغام المزروعة في البلاد مليوني لغم.

ورغم المواجهات المتقطعة بين فترة وأخرى، يشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة نسبية من حرب بدأت قبل نحو 12 عاما بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، وقوات جماعة الحوثي المدعومة من إيران والمسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.