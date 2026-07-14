وفق بيان قوات "ألوية العمالقة" بينما لم يصدر تعقيب فوري من الحوثيين..

اليمن.. قوات موالية للحكومة تعلن ضبط "معدات نوعية" بطريقها للحوثيين وفق بيان قوات "ألوية العمالقة" بينما لم يصدر تعقيب فوري من الحوثيين..

اليمن/ الأناضول

أعلنت قوات "ألوية العمالقة" الموالية للحكومة اليمنية، الثلاثاء، ضبط "معدات نوعية" في مضيق باب المندب، جنوب غربي البلاد، كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، في بيان، إن قواته "ضبطت في مضيق باب المندب قاربا يحمل مواد ومعدات نوعية تُستخدم في تصنيع الأسلحة، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة".

وأوضح المركز أن "الدوريات البحرية التابعة للقوات تمكنت من اعتراض القارب وضبطه، وإلقاء القبض على طاقمه من المهربين التابعين للمليشيا، وذلك إثر عملية رصد ومتابعة استخباراتية دقيقة".

وأضاف أن "الأجهزة المختصة تعكف حاليا على فحص محتويات الشحنة بالكامل، وسيُعلن عن تفاصيل الأصناف والمواد المضبوطة فور استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية".

وحتى الساعة 19:30 (ت.غ)، لم يصدر أي تعليق من جماعة الحوثي بشأن بيان ألوية العمالقة.

ويأتي ذلك وسط تصعيد غير مسبوق منذ سنوات بين الحكومة اليمنية والحوثيين، إذ أعلنت الحكومة، الاثنين، أن قواتها قصفت مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، معتبرة أن ذلك جاء ردا على انتهاك سيادة البلاد.

ولاحقا، هبطت الطائرة في مطار الحديدة غربي اليمن، فيما اتهمت جماعة الحوثي السعودية بقصف مطار صنعاء، معتبرة أن ذلك يعني انتهاء خفض التصعيد، بينما لم يصدر تعليق من الرياض.

وفيما أعلنت الجماعة استهداف مطار أبها السعودي بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، بأن الدفاعات الجوية السعودية تصدت لصواريخ أطلقتها "المليشيا الحوثية الإرهابية" باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وقوبل الهجوم الحوثي على السعودية بإدانات عربية ودولية واسعة.