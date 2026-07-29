حسب بيان صادر عن قوات الطوارئ، فيما لم يصدر تعليق من الجماعة

اليمن.. قوات حكومية تسقط مسيرة للحوثيين في صعدة حسب بيان صادر عن قوات الطوارئ، فيما لم يصدر تعليق من الجماعة

اليمن / الأناضول

أعلنت قوات حكومية يمنية، الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة لجماعة الحوثي في محافظة صعدة المعقل الرئيسي للجماعة شمالي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي لمحور الرزامات في قوات الطوارئ التابعة للجيش اليمني، نشره عبر حسابه على منصة فيسبوك الأمريكية.

وقال البيان إن "ألوية محور الرزامات بقوات الفرقة الثانية طوارئ تمكنت، اليوم الأربعاء 29 يوليو (تموز)، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة".

وأضاف البيان أن إسقاط الطائرة المسيرة جاء في أثناء محاولتها الاقتراب من المواقع العسكرية لقوات الطوارئ.

وأوضح البيان أن القوات "تعاملت بكل حزم مع الهدف المعادي، واستخدمت مضادات الدفاع الجوي الأرضية بكفاءة عالية، مما أدى إلى إصابة الطائرة إصابة مباشرة وإسقاطها قبل أن تتمكن من تحقيق هدفها" (في إشارة إلى أن المسيرة كانت هجومية)، دون مزيد من التفاصيل.

وشدد البيان "على الجاهزية القتالية العالية واليقظة التامة لقوات محور الرزامات، وتصديها المستمر لأي محاولات تسلل أو اعتداءات تقوم بها مليشيا الحوثي".



من جانبه، أفاد التلفزيون اليمني الرسمي، أن الطائرة كانت "مفخخة".



ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن هذا البيان الذي جاء بعد ساعات من حديث الجماعة عن إسقاطها طائرة مسيرة سعودية في محافظة صعدة فجر الأربعاء، دون تأكيد أو نفي من الرياض.

ورغم التهدئة النسبية التي يشهدها اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022، لا تزال مواجهات متقطعة تدور بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مطلع يوليو 2026، تصاعد التوتر في عدد من الجبهات اليمنية، وشهدت البلاد أعنف مواجهات منذ عام 2022، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.

وللمرة الأولى منذ عام 2022، أعلن تحالف دعم الشرعية تنفيذ غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة وجزيرة كمران غربي اليمن، فيما أعلنت الجماعة استهداف مواقع ومنشآت داخل السعودية بطائرات مسيرة.

وتدعم السعودية الحكومة اليمنية عبر قيادتها تحالف دعم الشرعية، بينما تتهم الرياض وحلفاؤها إيران بدعم جماعة الحوثي.