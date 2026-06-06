في اجتماع مصغر بالرياض، بعد يومين من مطالبة السلطات المحلية بحل عاجل لأزمة الكهرباء أو منحها الصلاحيات الكاملة للتعامل مع الوضع..

اليمن.. المجلس الرئاسي يقر تأمين وقود لحل أزمة الكهرباء في عدن في اجتماع مصغر بالرياض، بعد يومين من مطالبة السلطات المحلية بحل عاجل لأزمة الكهرباء أو منحها الصلاحيات الكاملة للتعامل مع الوضع..

اليمن/ الأناضول

أقر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، السبت، تأمين إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، بعد يومين من مطالبة السلطات المحلية بحل عاجل لأزمة الطاقة أو منحها الصلاحيات الكاملة للتعامل مع الوضع.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، بأن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعا حكوميا مصغرا في العاصمة السعودية الرياض، لبحث ملفات عدة، بينها الاستجابة العاجلة لملفي المرتبات والكهرباء.

وأقر المجلس "عددا من الإجراءات لمواجهة أزمة الطاقة، بما في ذلك تأمين إمدادات الوقود إلى العاصمة المؤقتة عدن، ودعم خطة الحكومة لزيادة قدرة التوليد في المواعيد المحددة".

كما أقر "مراجعة شاملة لأداء المؤسسات الإيرادية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد البرنامج الإعلامي الحكومي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد".

والخميس، طالبت السلطة المحلية في عدن الحكومة بـ"معالجة أسباب أزمة الكهرباء بشكل جذري، أو منحها الصلاحيات الكاملة والإيرادات المركزية اللازمة التي تمكنها من تنفيذ واجباتها وتلبية احتياجات المواطنين".

ومؤخرا، تفاقمت أزمة الكهرباء في عدن، وسط انقطاعات متكررة تمتد لساعات طويلة، وفق إعلام محلي.

وتعاني محافظات يمنية ضعفا حادا في الخدمات الأساسية، بما فيها الكهرباء، ما يدفع السكان إلى تنظيم احتجاجات بين حين وآخر، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.