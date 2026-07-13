اليمن.. الحوثيون يعلنون مقتل أحد ضباطهم في مواجهات مع قوات حكومية حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في نسختها التابعة للجماعة

اليمن/ الأناضول

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الأحد، مقتل أحد ضباطها، في مواجهات مع القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في نسختها التابعة للحوثيين، أنه جرى في العاصمة صنعاء "تشييع الملازم ثاني محمد غادر الريامي".

وأضافت أن الريامي، قتل "وهو يؤدي واجبه الوطني"، في إشارة إلى مقتله خلال مواجهات مع القوات الحكومية.

ولم تقدم الوكالة تفاصيل بشأن مكان وزمان مقتل الريامي، كما لم يصدر تعليق من القوات الحكومية حول الأمر.

ويأتي ذلك في ظل حالة استنفار عسكري يشهدها الجانبان منذ أيام، وسط حديث متبادل عن رفع مستوى الجاهزية والاستعداد تحسبا لأي تطورات ميدانية محتملة.

ورغم بعض المواجهات بين فترة وأخرى، يشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة من حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين قوات الحكومة الشرعية، وعناصر جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

واندلعت الحرب اليمنية عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء، قبل أن تتوسع المعارك مطلع عام 2015 مع تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية دعما للحكومة، بناء على طلبها.