قائد اللواء الرابع في قوات "درع الوطن" الحكومية، أسامة عبدالكريم محسن الردفاني، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 13:00 (ت.غ)..

اليمن.. اغتيال قائد عسكري بارز في هجوم بحضرموت قائد اللواء الرابع في قوات "درع الوطن" الحكومية، أسامة عبدالكريم محسن الردفاني، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 13:00 (ت.غ)..

اليمن / الأناضول



أعلنت قوات "درع الوطن" الحكومية في اليمن، السبت، اغتيال قائد اللواء الرابع فيها في هجوم نفذه مجهولون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.



جاء ذلك في بيان عبر حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، تقدمت فيه "بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الشهيد أسامة عبدالكريم محسن الردفاني وأسر مرافقيه الذين استشهدوا معه في هذا المصاب الأليم".



وأضاف البيان أن الردفاني ومرافقيه الذين لم يحدد عددهم، قتلوا "إثر عملية اغتيال إجرامية غادرة في منطقة العبر" في محافظة حضرموت.



وأدانت القوات بأشد العبارات "هذه الجريمة الجبانة التي تمثل اعتداء آثما على أمن المجتمع واستقراره، وتتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية والأعراف القبلية الأصيلة".



وشددت على "أهمية ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ أمن الوطن والمواطنين".

ولم يحدد البيان تفاصيل بشأن ملابسات عملية الاغتيال، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة حتى الساعة 13:00 (ت.غ).



والردفاني قائد عسكري بارز برتبة عميد، ويشغل منصب قائد اللواء الرابع في قوات درع الوطن، حسب إعلام محلي.



وفي 18 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت قوات "درع الوطن" مقتل 5 من أفرادها وإصابة 3 آخرين جراء هجوم لمسلحين مجهولين في مديرية رماه بمحافظة حضرموت.



وحضرموت هي أكبر محافظات اليمن مساحة، واستعادت الحكومة السيطرة عليها مطلع العام الجاري، بعد مواجهات خاضتها القوات الحكومية بينها "درع الوطن" بإسناد كبير من تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية، مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في إطار مساعٍ لتعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة.



وفي 9 يناير/ كانون الثاني 2026، أعلن المجلس الانتقالي حل نفسه وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء مكاتبه في الداخل والخارج، وذلك بعد فشله في السيطرة القسرية على المحافظات الجنوبية اليمنية لفصلها عن باقي اليمن.



وتشكلت "درع الوطن" عام 2023 بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، وتخضع لإمرته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، أرفع مسؤول عسكري في البلاد.

