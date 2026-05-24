اليمن.. إنقاذ سفينة من الغرق في سقطرى بمساهمة تحالف دعم الشرعية

أفاد إعلام حكومي يمني، الأحد، بإنقاذ سفينة بضائع من الغرق في أرخبيل سقطرى (جنوب شرق) بمساهمة من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن "قيادة تحالف دعم الشرعية باليمن، بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى، ساهمت في تسريع إجراءات تفريغ حمولة السفينة التجارية ذو الفقار عقب تعرضها لأضرار فنية خطيرة أثناء قدومها إلى ميناء سقطرى، ما جعلها مهددة بالغرق داخل الميناء".

وأوضحت الوكالة أن "السفينة وصلت إلى ميناء سقطرى قادمة من ميناء خالد بالشارقة (في الإمارات)، وعلى متنها شحنة متنوعة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والبضائع المختلفة تقدر بـ522 طنًا، بالإضافة إلى 12 سيارة، وطاقم مكون من 9 بحارة من الجنسية الهندية".

ووفقا للوكالة "تعرضت السفينة لثقب في مقدمتها ومؤخرتها، ما أدى إلى تسرب مياه البحر إلى داخلها، الأمر الذي استدعى تحركًا عاجلًا لتفادي غرقها وما قد يترتب عليه من أضرار محتملة على حركة الملاحة والممتلكات العامة والخاصة، خصوصًا في ظل محدودية مساحة ميناء سقطرى ووجود عدد من السفن الراسية فيه"، دون تفاصيل عن أسباب حدوث الثقبين.



وأشارت إلى أن "التنسيق المشترك بين قيادة التحالف والسلطة المحلية والجهات ذات العلاقة أسهم في تقليل المخاطر والحفاظ على سلامة الملاحة البحرية داخل الميناء".



ومحافظة سقطرى تقع في شمال غرب المحيط الهندي، أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، في عام 2017، ضمن قائمة المواقع البحرية العالمية ذات الأهمية البيولوجية والتنوع النادر، وتملك شريطاً ساحليا يبلغ طوله 300 كم.



وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2013، جعلت السلطات اليمنية الجزيرة محافظة مستقلة، وعاصمتها مدينة حديبو، بعد أن كانت تتبع إداريا محافظة حضرموت.