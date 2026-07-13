وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد عقب استهداف وزارة الدفاع لمدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية...

اليمن.. إغلاق جميع المطارات "حتى إشعار آخر" وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد عقب استهداف وزارة الدفاع لمدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية...

اليمن / محمد السامعي / الأناضول

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد باليمن، الاثنين، إغلاق جميع مطارات البلاد أمام حركة الطيران "حتى إشعار آخر"، وذلك عقب استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية.

وقالت الهيئة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا ومقرها العاصمة المؤقتة عدن، إنها تعمم على جميع شركات الطيران والمنظمات الدولية المشغلة للرحلات من وإلى مطارات البلاد أن "جميع مطارات الجمهورية اليمنية مغلقة أمام حركة الطيران حتى إشعار آخر".

وأضافت، في بيان نشرته عبر صفحتها على منصة "فيسبوك"، أن قرار الإغلاق "يسري مفعوله فورا"، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن مدة الإجراء أو تداعياته التشغيلية.

ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان وزارة الدفاع اليمنية استهدافها مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، فيما اعتبرت جماعة الحوثي أن هذا التطور يعني "انتهاء خفض التصعيد" القائم في البلاد منذ سنوات.

يتبع ///