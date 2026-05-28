العاهل السعودي وولي عهده يعزيان اليمن بوفاة الرئيس السابق هادي في بيان صادر عن الديوان الملكي نشرته وزارة الخارجية السعودية

اليمن / الأناضول

بعث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الخميس، التعازي إلى اليمن وشعبه بوفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الديوان الملكي نشرته وزارة الخارجية السعودية على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال البيان إن الملك سلمان وولي عهده تلقيا "ببالغ الحزن وعظيم الأسى" نبأ وفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.

وأعربا "عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة الفقيد، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق".

وأكد الملك سلمان وولي عهده "وقوف المملكة وشعبها مع الجمهورية اليمنية وشعبها ويشاطرونهم مشاعر الأسى والألم".

وكانت الرئاسة اليمنية نعت هادي الذي توفي الخميس في العاصمة السعودية الرياض، عن عمر يناهز 80 عاما، وأعلنت الحداد ثلاثة أيام.



ونقل موقع المصدر أونلاين (يمني خاص) عن مصدر حكومي (لم يسمّه) قوله، إن هادي توفي في أحد مشافي الرياض بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

وأضاف المصدر أن وفاة هادي جاءت إثر معاناته من مشاكل صحية في القلب، وأنه اعتاد السفر سنويًا بشكل غير معلن إلى الولايات المتحدة لإجراء الفحوصات اللازمة ومتابعة الحالة في أحد المشافي بمدينة كليفلاند الأمريكية.



وكان هادي تقلد منصب رئيس الجمهورية في العام 2012 خلفا للرئيس علي عبدالله صالح (قتل على يد الحوثيين بالعام 2017)، حتى تنحيه عن السلطة في أبريل /نيسان 2022 حينما سلم مقاليد الحكم إلى مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي وعضوية سبعة أشخاص آخرين.

ويعد هادي أحد أبرز الساسة اليمنيين في العصر الحديث، وسبق أن عمل لسنوات عديدة نائبا لرئيس الجمهورية في عهد علي عبدالله صالح.