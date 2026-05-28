لتغطية احتياجات محطات الكهرباء، وفق السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر..

السعودية تعلن منحة وقود لليمن بقيمة 150 مليون دولار لتغطية احتياجات محطات الكهرباء، وفق السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر..

اليمن/ الأناضول

أعلنت السعودية، الأربعاء، دعم اليمن بمشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار، لتغطية احتياجات محطات الكهرباء.

جاء ذلك في تدوينة للسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، نشرها عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال آل جابر، إنه وبمتابعة من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان "صدرت الموافقة الكريمة على تقديم دعم عاجل للحكومة اليمنية الشقيقة بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن".

وأضاف السفير أن هذا الدعم لتغطية احتياجات تشغيل محطات ‎الكهرباء من الديزل والمازوت بمختلف المحافظات اليمنية.

وأشار إلى أن الدعم يأتي امتداداً "لنهج المملكة الراسخ في مساندة الشعب اليمني الشقيق، وتخفيف معاناته الإنسانية، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بما يسهم في استقرار خدمات الكهرباء ودعم الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بها، وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار في ‎اليمن".

وتأتي هذه المنحة في إطار جهود لتعزيز الاستقرار ودفع مسار التعافي الاقتصادي في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم نتيجة صراع مستمر منذ 12 عاما بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.

وتلعب السعودية دورا رئيسيا في دعم الحكومة اليمنية سياسيا واقتصاديا، إلى جانب رعايتها لمبادرات الحوار، بهدف دعم وحدة اليمن واستقراره وتعزيز مؤسسات الدولة.