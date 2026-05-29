"الحوثي" تقول إنها أسقطت مسيرة أمريكية في مأرب وسط اليمن الطائرة من طراز "إم كيو 9"، حسب قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة

اليمن/ الأناضول

قالت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، إنها أسقطت طائرة أمريكية مسيرة من طراز "إم كيو 9"، أثناء قيامها بمهام "عدائية" في محافظة مأرب (وسط).

وذكرت قناة المسيرة، الفضائية التابعة للحوثيين، أن "الدفاعات الجوية التابعة للجماعة تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة أمريكية متطورة من نوع إم كيو 9، أثناء قيامها بمهام عدائية وخرقها السافر للسيادة الوطنية في محافظة مأرب".

وأضافت القناة، أن "الإعلام الحربي للجماعة سيعرض خلال الساعات القادمة مشاهد حية توثق لحظات الرصد والاصطياد، وعملية وقوع حطام الطائرة الأمريكية".

وحتى الساعة 19:00 (ت.غ) لم يصدر تعليق من الولايات المتحدة بشأن إسقاط الطائرة المسيرة.

وأواخر مارس/آذار الماضي، دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة دعما لطهران في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مهددة في أبريل/ نيسان الماضي، بتوسيع عملياتها العسكرية حال استئناف الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/ شباط الماضي، وسط مخاوف من تصعيد قد يهدد الملاحة في مضيق باب المندب.

​​​​​​​وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران لإنهاء الحرب، فرضت واشنطن منذ 13 أبريل الماضي، حصارا على الموانئ الإيرانية، وردت طهران بتقييد الملاحة في مضيق هرمز، وسط مخاوف من انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل الماضي، والتي تم التوصل إليها بعد أكثر من شهر من الحرب.