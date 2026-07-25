الجماعة ادعت أن السعودية نفذت الهجمات، دون إعلان من الرياض أو تأكيد مستقل

الحوثيون: غارات تستهدف منشآت اتصالات وجزيرة كمران بالحديدة الجماعة ادعت أن السعودية نفذت الهجمات، دون إعلان من الرياض أو تأكيد مستقل

صنعاء / الأناضول

تحدثت جماعة الحوثي، مساء الجمعة، عن غارات جوية استهدفت منشآت للاتصالات وجزيرة كمران في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة، في أخبار عاجلة مقتضبة، إن غارات استهدفت منشآت تابعة لمؤسسة الاتصالات في مدينة الحديدة، عاصمة المحافظة.

وأضافت أن غارات أخرى استهدفت جزيرة كمران التابعة للمحافظة، دون تقديم تفاصيل عن المواقع المستهدفة أو الخسائر المحتملة.

وادعت القناة أن "السعودية نفذت الغارات"، دون تقديم أدلة تؤكد ذلك.

بدوره، نقل موقع "26 سبتمبر" التابع للجماعة عن مصادر محلية لم يسمها، أن عدة غارات استهدفت الحديدة، مكررا "اتهام السعودية بتنفيذها".

‏‎ونقلت قناة "المسيرة" عن مصدر بوزارة الدفاع التابعة للحوثيين قوله إن "الدفاعات الجوية اليمنية تجبر عددا من التشكيلات الحربية السعودية على مغادرة الأجواء"، دون تفاصيل أخرى.

فيما نشر ناشطون صور حرائق عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية قالوا إنها ناجمة عن انفجارات مخازن أسلحة بالحديدة.

وحتى الساعة 20:30 ت.غ، لم يصدر إعلان سعودي بشأن تنفيذ غارات في الحديدة، كما لم يتسن للأناضول التحقق بشكل مستقل من الجهة المنفذة أو طبيعة المواقع المستهدفة.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين السعودية والحوثيين، منذ إعلان الجماعة، الاثنين الماضي، فرض ما سمته "حظر ملاحة بحرية" على المملكة، ردا على ما تدعي أنه حصار تفرضه الرياض على مناطق سيطرتها في اليمن.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" تعرض السفينة NCC MASA التابعة لإحدى الشركات السعودية، لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى إصابة طفيفة في بدنها.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل أن السفينة واصلت إبحارها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامتها وسلامة أفراد طاقمها.

والخميس، أعلنت "واس" تعرض السفينة "إنسيليا" التابعة لإحدى الشركات السعودية، لاستهداف في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، دون تسجيل إصابات بين أفراد طاقمها.

ولم تحدد الوكالة حينها الجهة التي نفذت الهجوم أو توقيته، فيما أكدت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية.

غير أن جماعة الحوثي ادعت، مساء الأربعاء، استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وقالت إن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق فيهما.

وقبل ذلك بيومين، أعلنت الجماعة فرض ما سمته "حظر ملاحة بحرية" على السعودية، ردا على ما تقول إنه حصار تفرضه الرياض على المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن.

وفي المقابل، نفت السعودية اتهامات الحوثيين بفرض حصار على اليمن، وأكدت أن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى استقبلت خلال النصف الأول من 2026 أكثر من 300 سفينة محملة بالمواد الغذائية والوقود ومواد البناء.

كما أعلنت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سفنها، وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

والخميس، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جماعة الحوثي وإيران بـ"عقاب عسكري شديد" حال تكرار الهجمات على السفن التجارية، محملا طهران المسؤولية عن أي هجمات جديدة تنفذها الجماعة.

ورغم مواجهات متقطعة، يشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة في الحرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.