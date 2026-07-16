إعلام وزارة الدفاع التابعة للحكومة المتعرف بها دوليا أفاد بأن الحوثيين تكبدوا في الهجوم "خسائر في الأرواح والعتاد"، دون تعليق فوري من الجماعة

الجيش اليمني يعلن إحباط هجوم للحوثيين في الجوف إعلام وزارة الدفاع التابعة للحكومة المتعرف بها دوليا أفاد بأن الحوثيين تكبدوا في الهجوم "خسائر في الأرواح والعتاد"، دون تعليق فوري من الجماعة

اليمن/ الأناضول

أعلن الجيش اليمني، مساء الأربعاء، إحباط هجوم شنه الحوثيون على مواقع عسكرية في محافظة الجوف (شمال)، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجماعة بشأن ذلك.

ونقل موقع "سبتمبر نت"، الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، عن مصدر عسكري لم يسمه، أن قوات الجيش "أحبطت هجوما شنته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مواقع عسكرية في جبهة قناو شرقي محافظة الجوف".

وأضاف المصدر، أن قوات الجيش "كبدت عناصر المليشيا خسائر في الأرواح والعتاد، ما أجبرها على التراجع والفرار".

وأكد أن "جميع تحركات مليشيا الحوثي تخضع لرصد ومتابعة دقيقة من قبل أبطال القوات المسلحة".

وتقع محافظة الجوف اليمنية مقابل الحدود الجنوبية للسعودية، وتنقسم مناطقها بين سيطرة القوات الحكومية وجماعة الحوثي.

ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين بشأن المواجهات المعلنة، التي تأتي وسط تصاعد التوترات العسكرية بين الجماعة والحكومة اليمنية.

والاثنين، أعلنت جماعة الحوثي أن استهداف مطار صنعاء يعني "انتهاء مرحلة خفض التصعيد"، وذلك عقب إعلان الحكومة اليمنية قصف مدرج المطار لمنع هبوط طائرة إيرانية قالت إنها انتهكت سيادة البلاد.

وفي وقت لاحق، هبطت الطائرة في مطار الحديدة غربي اليمن، بينما اتهم الحوثيون السعودية بقصف مطار صنعاء، دون صدور تعليق من الرياض.

كما أعلنت الجماعة استهداف مطار أبها السعودي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، فيما أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صواريخ أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وأثار الهجوم الحوثي على السعودية إدانات عربية ودولية، بينها إدانة من الاتحاد الأوروبي الذي اعتبره "تهديدا لأمن واستقرار المنطقة".

ومنذ أبريل/ نيسان 2022، يشهد اليمن حالة تهدئة تتخللها مواجهات متقطعة، بعد حرب بدأت قبل نحو 12 سنة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، التي تسيطر على محافظات ومدن، بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.