الطائرة تعد الأولى التي يتم إطلاقها من اليمن تجاه إسرائيل منذ نحو شهرين، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فيما لم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي اليمنية

الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض مسيرة أطلقت من اليمن في سماء إيلات الطائرة تعد الأولى التي يتم إطلاقها من اليمن تجاه إسرائيل منذ نحو شهرين، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فيما لم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي اليمنية

القدس/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن بعد تفعيل صفارات الإنذار في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.

وقال الجيش، في بيان، إن "سلاح الجو اعترض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن واخترقت المجال الجوي لمدينة إيلات"، دون مزيد من التفاصيل.



من جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن الطائرة تعد الأولى التي يتم إطلاقها من اليمن منذ نحو شهرين والهجوم الثاني الذي ينفذه الحوثيون خلال أقل من 24 ساعة بعدما أطلقت فجر الاثنين صواريخ تجاه وسط إسرائيل.



ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن إطلاق الطائرة المسيرة.

والاثنين، قال متحدث الجماعة يحيى سريع في بيان متلفز، إنها قصفت بصواريخ "أهدافا حساسة في يافا المحتلة"، وحظرت على إسرائيل الملاحة في البحر الأحمر.

وتوعد سريع بأن "كل تحركات العدو الإسرائيلي أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلانِ هذا البيان".



يأتي ذلك فيما شهدت المنطقة الأحد والاثنين جولة تصعيد جديدة بين إيران وإسرائيل على خلفية قصف الأخيرة ضاحية بيروت الجنوبية مساء الأحد.

وبرغم تحذير إيران، أشعلت إسرائيل المنطقة مجددا بشنها مساء الأحد غارة على الضاحية خلّفت قتيلين و11 جريحا، وادعت أنها استهدفت مركز قيادة وتخطيط تابع لـ"حزب الله" حليف طهران.

وبالفعل، بدأت طهران مساء الأحد إطلاق دفعات صواريخ على إسرائيل التي أعلنت بعدها أن مقاتلاتها قصفت أهدافا عسكرية غربي ووسط إيران.

وأعلن مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية، الاثنين، وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، "بعد ما تم توجيه رد مؤلم إلى العدو".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.