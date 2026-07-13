بحسب تدوينة بمنصة "إكس" للمتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن تركي المالكي، دون تعليق فوري من الحوثيين..

التحالف باليمن: تعاملنا مع صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون جنوبي السعودية بحسب تدوينة بمنصة "إكس" للمتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن تركي المالكي، دون تعليق فوري من الحوثيين..

اليمن/ محمد السامعي / الأناضول



أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الاثنين، تعامل الدفاعات الجوية السعودية مع صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

جاء ذلك في تدوينة للمتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي، نشرها عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال المالكي إن "الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية".

ولم يورد التحالف مزيدا من التفاصيل بشأن عدد الصواريخ أو نتائج عملية الاعتراض، كما لم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن ذلك.

يتبع///