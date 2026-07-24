صدر اليوم قرار تعيينها وزيرة للخارجية وشؤون المغتربين، لتصبح أول امرأة يمنية تتولى هذه الحقيبة بتاريخ البلاد..

أفراح الزوبة.. من هي أول وزيرة خارجية بتاريخ اليمن؟ (بروفايل) صدر اليوم قرار تعيينها وزيرة للخارجية وشؤون المغتربين، لتصبح أول امرأة يمنية تتولى هذه الحقيبة بتاريخ البلاد..

اليمن/ الأناضول

أعلن اليمن، الخميس، تعيين أفراح الزوبة وزيرة للخارجية وشؤون المغتربين، لتصبح أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ البلاد، ضمن تعديل وزاري محدود شمل 3 حقائب.

وبرز اسم أفراح عبد العزيز الزوبة على المستوى اليمني خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة 2011، إذ شغلت بين عامي 2013 و2015 منصب النائب الأول للأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، كما كانت عضوا في لجنة صياغة الدستور.

** مؤتمر الحوار



وخلال هذه المرحلة، انخرطت ضمن قيادة مؤتمر الحوار الوطني في إدارة ملفات سياسية ووطنية إبان حكم الرئيس الراحل عبدربه منصور هادي، وشاركت في جهود الحوار وبناء السلام والمشاورات الرامية إلى معالجة أزمات اليمن ووضع أسس لمرحلة انتقالية جديدة.



وفي عام 2019، انتقلت الزوبة إلى العمل في ملفات الإغاثة والتنمية من موقع مستشارة رئيس الوزراء اليمني لشؤون الإغاثة الإنسانية والتنمية، في وقت تعاني فيه البلاد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

وأتاح لها موقعها في الحكومة التعامل مع ملفات الاستجابة الإنسانية والتنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.



وفي مارس/ آذار 2021، عُينت الزوبة مديرة تنفيذية للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات، وهو جهة حكومية يمنية أنشئت بهدف متابعة وتنظيم الاستفادة من تعهدات الدول والجهات المانحة لليمن، وتحويل هذه التعهدات إلى مشاريع وبرامج تنموية وإنسانية قابلة للتنفيذ والتأثير الإيجابي على واقع اليمنيين.

** دور محوري



ومن خلال هذا المنصب، تولت دورا محوريا في تنسيق العلاقة بين الحكومة اليمنية والجهات المانحة والشركاء الدوليين، وفي دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز قدرة المؤسسات على الاستفادة من التعهدات والمساعدات الدولية والأممية التي تستند عليها الحكومة بشكل كبير.

وفي فبراير/ شباط 2026، شهد المسار الوظيفي للزوبة نقطة تحول لافت بتعيينها في منصب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.

وجاء تعيينها تتويجا لمسار سنوات من العمل في التنمية والاقتصاد وإدارة المساعدات الدولية، وخبرة في التعامل مع المؤسسات والجهات المانحة والملفات الاقتصادية والتنموية.

وبعد أشهر قليلة، عادت الزوبة إلى الواجهة في سابقة تاريخية لافتة، إذ صدر اليوم قرار تعيينها وزيرة للخارجية وشؤون المغتربين، لتصبح أول امرأة يمنية تتولى هذه الحقيبة منذ تأسيس العمل الدبلوماسي اليمني في العصر الحديث.

** مؤهلات أكاديمية

وعلى الصعيد الأكاديمي، تحمل الزوبة درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء (إحدى أهم الجامعات الخاصة في اليمن)، ودرجة الماجستير في صحة المجتمع والاقتصاد الصحي من جامعة كيبانغسان الوطنية في ماليزيا.



وكانت قد حصلت سابقا على درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلانية من جامعة صنعاء، إحدى أكبر جامعات اليمن.