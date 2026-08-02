واشنطن ترفع تحذير السفر إلى سبتة للمستوى الثالث بسبب أزمة تدفق المهاجرين من الجانب المغربي إلى المدينة الخاضعة للإدارة الإسبانية..

أنقرة/ الأناضول

رفعت الولايات المتحدة مستوى تحذير السفر إلى مدينة سبتة، الخاضعة للإدارة الإسبانية، إلى المستوى الثالث، على خلفية تدفق مهاجرين غير نظاميين إلى المدينة من الجانب المغربي.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فجر الأحد، حيث أوضحت أنها حدّثت إرشادات السفر الخاصة بإسبانيا.

وأشار البيان إلى أن تدفق المهاجرين غير النظاميين من المغرب إلى سبتة قد يؤدي إلى أوضاع أمنية "خطيرة ولا يمكن التكهّن بها".

ونصحت الخارجية الأمريكية مواطنيها بإعادة النظر في خطط السفر إلى سبتة بسبب المخاطر الأمنية، مع الإبقاء على مستوى التحذير الخاص ببقية أنحاء إسبانيا عند المستوى الثاني.

كما حذرت من أن أي هجمات إرهابية محتملة في إسبانيا، قد تستهدف المناطق السياحية، والمطارات، ومحطات القطارات، ومراكز النقل والتسوق، والمباني الحكومية، والفنادق، والمطاعم، ودور العبادة، والمؤسسات التعليمية، والحدائق، فضلا عن الفعاليات الثقافية الكبرى.

ودعت الوزارة المواطنين الأمريكيين الذين يعتزمون السفر إلى إسبانيا إلى تجنب أماكن المظاهرات والتجمعات، والبقاء على دراية بما يجري في محيطهم، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، ومتابعة المستجدات عبر وسائل الإعلام المحلية، والاستعداد لتعديل خطط سفرهم عند الضرورة.

وكانت السلطات الإسبانية قد تدخلت في 30 يوليو/تموز الماضي لمنع أكثر من 800 مهاجر غير نظامي حاولوا السباحة من سواحل بلدة الفنيدق المغربية باتجاه مدينة سبتة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عقب الحادثة، أن الحكومة سخرت جميع مواردها المتاحة للتعامل مع الوضع.

كما قررت الحكومة الإسبانية نشر القوات المسلحة في المنطقة لتعزيز الأمن، على خلفية تزايد محاولات الهجرة غير النظامية إلى سبتة.

وأفادت مصادر أمنية إسبانية السبت، بأن نحو 69 ألفا و500 مهاجر غير نظامي ممن تمكنوا من الوصول إلى سبتة، خلال الأيام الأخيرة، أُعيدوا إلى المغرب، فيما ارتفع عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور إلى 67 شخصا.

وتقع سبتة ومليلية على الساحل الشمالي للمغرب وتخضعان للإدارة الإسبانية، فيما تطالب الرباط باسترجاعهما.