مونديال 2026.. فرحة مغربية بعد التأهل إلى دور الـ 32 الجمهور يشيد بأداء المنتخب ويعرب عن ثقته بمواصلة المشوار..

الرباط / خالد مجدوب / الأناضول

عمّت أجواء من الفرح مختلف أنحاء المغرب، الخميس، عقب فوز المنتخب الوطني على نظيره الهايتي وتأهله إلى دور الـ32 في كأس العالم لكرة القدم 2026.

وحقق المنتخب المغربي انتصارا على هايتي بنتيجة 4-2 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويعد هذا التأهل الأول لمنتخب عربي في البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، متساويا مع البرازيل التي تصدرت المجموعة بفارق الأهداف.

وذكر مراسل الأناضول أن الشوارع والمقاهي ومناطق المشجعين المخصصة لمتابعة المباراة بعدة مدن مغربية، شهدت أجواء احتفالية واسعة عقب نهاية اللقاء.

كما شهدت المقاهي ومناطق المشجعين إقبالا كبيرا، إذ تفاعل الجمهور مع مجريات المباراة وساند المنتخب بالتشجيع المتواصل.

ورددت الجماهير هتافات حماسية دعما للمنتخب، من بينها: "ديما المغرب" و"سير، سير".

وأطلقت السلطات المغربية مناطق مخصصة للمشجعين مزودة بشاشات عملاقة لمتابعة مباريات البطولة، وشهدت إقبالا لافتا خلال المباراة.

وأعرب مشجعون، تحدثوا للأناضول، عن سعادتهم بتأهل المنتخب، مشيدين بالمستوى الذي قدمه اللاعبون خلال اللقاء.

وأبدوا ثقتهم بقدرة المنتخب على بلوغ أدوار متقدمة في البطولة.

وتصدرت البرازيل المجموعة الثالثة بعد فوزها على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل، فيما احتلت اسكتلندا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وجاءت هايتي في المركز الأخير.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى الدور التالي، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث بين المجموعات الـ12، ليصبح عدد المتأهلين إلى دور 32 إجمالا.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز، بمشاركة 48 منتخبا.

