ملك المغرب يعين ولي عهده منسقا لمكاتب ومصالح القيادة العامة للجيش في المنصب الذي كان يشغله الملك منذ عام 1985

الرباط / الأناضول

عين العاهل المغربي محمد السادس، السبت، ولي العهد الأمير مولاي الحسن، منسقا لمكاتب ومصالح القيادة العامة للجيش، في المنصب الذي كان يشغله الملك منذ عام 1985.

وذكر بيان للديوان الملكي أن عاهل البلاد عين الأمير مولاي الحسن، منسقا لمكاتب ومصالح القيادة العامة للجيش.

ويأتي هذا التعيين في المنصب الذي كان يشغله الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية (الجيش المغربي)، منذ العام 1985 حين كان وليا للعهد، وفق البيان.

ولفت الديوان الملكي إلى ارتكاز القوات المسلحة في القيام بواجبها الوطني ومهامها الإنسانية والاجتماعية على "منظومة من القيم النبيلة تتحلى به مختلف مكوناتها من كفاءة وانضباط واستقامة والتزام، ومن غيرة وطنية صادقة، وروح المسؤولية العالية".

وينص الفصل 53 من الدستور المغربي على أن "الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق".

جدير بالذكر أن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة يعتبر المحرك الإداري والعملياتي للجيش المغربي، والمكلف بالتنسيق بين وحدات وأجهزة الجيش المختلفة والتي تشمل المكاتب الاستراتيجية والاستخبارات والعمليات واللوجستيك، فضلا عن المصالح التقنية والطبية، لضمان تنفيذ الأوامر العليا بدقة.

كما يشرف على الجاهزية البشرية والعتاد، وتنسيق التعاون العسكري بهدف تحقيق التناغم التام بين مختلف أجهزة القوات المسلحة الملكية.