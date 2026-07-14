مدرب "أسود الأطلس" أقر بوجود فارق مع لاعبي فرنسا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تقتضي البناء على نتائج المشاركة في المونديال..

مدرب المغرب: تجربة مونديال 2026 أساس لتكوين منتخب أكثر تنافسية مدرب "أسود الأطلس" أقر بوجود فارق مع لاعبي فرنسا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تقتضي البناء على نتائج المشاركة في المونديال..

الرباط/ الأناضول

اعتبر مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم محمد وهبي، الثلاثاء، أن بلوغ ربع نهائي كأس العالم 2026 يمثل محطة ينبغي البناء عليها لتكوين فريق أكثر قدرة على منافسة المنتخبات الكبرى، مقرا بوجود فارق في الإمكانات بين لاعبي المغرب ونظرائهم في المنتخب الفرنسي.

وقال وهبي، خلال مؤتمر صحفي بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط لتقييم مشاركة المنتخب في البطولة: "ينبغي أن نستفيد من مشاركتنا في مونديال 2026 من أجل مستقبل مشرق، وأن نعمل على تكوين مجموعة قوية قادرة على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة".

وتوقفت مسيرة المنتخب المغربي عند الدور ربع النهائي، عقب خسارته أمام فرنسا بهدفين دون رد، الخميس.

وعن المباراة، قال وهبي إن المنتخب المغربي لم يغيّر أسلوب لعبه أمام فرنسا، مستدركا: "مع كامل الاحترام، لا يمكن مقارنة لاعبي المغرب بنظرائهم في المنتخب الفرنسي".

وأوضح أن العمل مع "أسود الأطلس" لم يبدأ من الصفر، بل انطلق في مارس/ آذار الماضي، مستندا إلى ما تحقق خلال السنوات الأخيرة.

واعتبر أن النتائج التي حققها المنتخب في البطولة تعكس تطوره وتمسكه بهويته الكروية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل والبناء على تجربة المونديال.

والأحد، عاد المنتخب المغربي إلى البلاد بعد إنهاء مشاركته في كأس العالم من الدور ربع النهائي، محققا أفضل نتيجة بين المنتخبات العربية والإفريقية في نسخة 2026.

واستهل المنتخب المغربي مشواره في دور المجموعات بالتعادل مع البرازيل 1-1، قبل أن يفوز على اسكتلندا 1-0، ثم على هايتي 4-2.

وفي الأدوار الإقصائية، تجاوز هولندا بركلات الترجيح في دور الـ32، ثم تغلب على كندا بثلاثية نظيفة في ثمن النهائي، قبل أن يخسر أمام فرنسا في الدور ربع النهائي.

ولم يتمكن المنتخب المغربي من تكرار إنجازه التاريخي في مونديال قطر 2022، عندما بلغ الدور نصف النهائي، واحتل المركز الرابع، مسجلا أفضل إنجاز لمنتخب عربي وإفريقي في تاريخ البطولة.

وانطلقت النسخة الثالثة والعشرون من كأس العالم، بمشاركة 48 منتخبا، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك يوم 11 يونيو/ حزيران الماضي، وتستمر حتى 19 يوليو/ تموز الجاري.