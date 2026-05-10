لليوم الثامن.. استمرار البحث عن جنديين أمريكيين فقدا بالمغرب

الرباط/ الأناضول

القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" قالت إن فرق البحث غطت حتى الآن مساحة تزيد عن 12 ألف كيلومتر مربع من البحر والمنطقة الساحلية.

مسؤول في البنتاغون قال للأناضول إن هناك تحقيق حول معلومات بشأن العثور على جثة أحد الجنديين.

تواصل عناصر من الجيشين المغربي والأمريكي، الأحد، عملية البحث عن جنديين أمريكيين فقدا قبل 8 أيام جنوبي المغرب.

و3 مايو/ أيار الجاري، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، فقدان جنديين أمريكيين خلال مشاركتهما في مناورات "الأسد الإفريقي" بالمغرب.

كما أعلن الجيش المغربي، في بيان حينها، أن فقدان الجنديين وقع مساء 2 مايو/أيار الجاري، قرب منحدر في رأس درعة بمنطقة طانطان.

وفي بيان اليوم الأحد، أوضحت "أفريكوم" أن أكثر من 600 فرد من الولايات المتحدة والمملكة المغربية يشاركون في عمليات البحث عن الجنديين المفقودين.

وأضافت: "غطت فرق البحث مساحة تزيد عن 12 ألف كيلومتر مربع من البحر والمنطقة الساحلية، ونضيف حاليا حوالي 3 آلاف كيلومتر مربع يوميا".

وذكرت أن عمليات البحث "مستمرة في التوسع غربا باتجاه المحيط الأطلسي، بعد اختتام مناورات الأسد الأفريقي بنجاح في 8 مايو".

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأحد، تعليقا على ما تداوله إعلام مغربي السبت، بشأن العثور على جثة أحد الجنديين: "نحن على علم بالتقارير الواردة بشأن احتمال العثور على واحدة من جثتي الجنديين المفقودين".

وزاد المسؤول الأمريكي في تصريح للأناضول: "نعمل حاليا على التحقق من هذه المعلومات، وينصب تركيزنا على عمليات البحث والإنقاذ الجارية".

وتابع: "نلتزم بعملية تحديد هوية دقيقة وشفافة، وسيتم نشر أي معلومات مؤكدة عبر القنوات الرسمية فور توفرها، وبعد إبلاغ الأسر فقط".

وكان الجيش المغربي أعلن في 27 أبريل/ نيسان الماضي، انطلاق الدورة الـ22 من مناورات "الأسد الإفريقي، التي اختتمت في 8 مايو الجاري، بمشاركة 41 دولة، بينها الولايات المتحدة.

وقبل أيام، قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية للأناضول، إن "جهود البحث متعددة الجنسيات، تشمل فرقا برية ووسائل جوية وعناصر بحرية من القوات المسلحة الملكية المغربية، والقوات المسلحة الأمريكية، إلى جانب مشاركين آخرين في مناورات الأسد الإفريقي".

وأوضح أن "الوسائل المستخدمة تشمل مروحيات مغربية من طراز SA-330 بوما وAS332 سوبر بوما، ومروحية أمريكية من طراز CH-47 شينوك، وأنظمة طائرات بدون طيار مغربية وأمريكية، وسفينة دعم لوجستي أمريكية، وفرقاطة تابعة للبحرية الملكية المغربية".

ويعد تمرين "الأسد الإفريقي" من أكبر المناورات العسكرية في القارة الإفريقية، وينظم بشكل مشترك بين المغرب والولايات المتحدة، وفق بيان للقيادة العامة للجيش المغربي.

وفي 2007، انطلقت النسخة الأولى من مناورات "الأسد الإفريقي" بين المغرب والولايات المتحدة، وتجرى المناورات سنويا بمشاركة دول أوروبية وإفريقية، وتنظم أحيانا بأكثر من نسخة في العام الواحد.