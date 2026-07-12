قدم.. منتخب المغرب يعود للرباط بعد بلوغ ربع نهائي المونديال مواطنون استقبلوا "أسود الأطلس" عقب انتهاء مشاركتهم بالخسارة أمام فرنسا 0-2...

الرباط / الأناضول



وصل المنتخب المغربي لكرة القدم، الأحد، إلى مطار الرباط، عقب انتهاء مشاركته في كأس العالم 2026 ببلوغه الدور ربع النهائي.

وقال مراسل الأناضول إن عددا من المواطنين كانوا في استقبال منتخب "أسود الأطلس"، واحتفلوا بعودته بعد مسيرته في البطولة.

وببلوغه ربع النهائي، حقق المنتخب المغربي أفضل نتيجة بين المنتخبات العربية المشاركة في نسخة 2026.

وأنهى المغرب مسيرته في البطولة عقب خسارته أمام فرنسا 0-2، الخميس، في الدور ربع النهائي.

ولم يكرر المنتخب المغربي إنجازه في نسخة قطر 2022، حين بلغ نصف النهائي وأنهى البطولة في المركز الرابع، وهو أفضل مركز يحققه منتخب إفريقي أو عربي.

وخلال النسخة الحالية، تعادل المغرب مع البرازيل 1-1، وفاز على اسكتلندا 1-0، وعلى هايتي 4-2.

وفي الأدوار الإقصائية، تخطى هولندا بركلات الترجيح في دور الـ32، ثم تغلب على كندا 3-0 في ثمن النهائي، قبل أن تتوقف مسيرته أمام فرنسا.

وبمشاركة 48 منتخبا، انطلقت النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك يوم 11 يونيو/ حزيران الماضي وتستمر حتى 19 يوليو/ تموز الجاري.