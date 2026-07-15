في ذكرى 15 يوليو.. سفير أنقرة يزور عائلة الشهيد المغربي جواد مرون

الرباط/ الأناضول

زار السفير التركي لدى المغرب مصطفى إلكر كيليتش منزل عائلة الشهيد المغربي جواد مرون، الذي استشهد برصاص الانقلابيين خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو/ تموز 2016.

وذكر مراسل الأناضول أن الزيارة تأتي بمناسبة الذكرى العاشرة لإحباط محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016.

ويعد مرون الشهيد الأجنبي الوحيد في أحداث 15 يوليو/ تموز 2016، بعدما أصيب برصاصة في مدينة إسطنبول أثناء مشاركته في المظاهرات الرافضة لمحاولة الانقلاب.

وكان في استقبال السفير التركي لدى المغرب والدا الشهيد جواد مرون وعدد من أفراد عائلته.

وعقب زيارة منزل العائلة، توجه السفير برفقة أفرادها إلى مقبرة "كرزينة" بمدينة طنجة، حيث زار قبر الشهيد وترحم عليه.

وقال كيليتش، في كلمة ألقاها خلال زيارته منزل عائلة الشهيد في طنجة شمالي المغرب، إن "جواد مرون أصبح رمزا حيا لعلاقات الصداقة والأخوة بين تركيا والمغرب".

وأضاف أن "التضحية التي قدمها تمثل مثالا خالدا على الالتزام بالقيم المشتركة والديمقراطية وكرامة الإنسان، بما يتجاوز حدود الجنسيات".

وجدد كيليتش شكره للمملكة المغربية على ما قدمته من دعم وتضامن مع تركيا خلال محاولة الانقلاب الفاشلة وما بعدها.

ويشار إلى أن جواد مرون زار تركيا لأول مرة عام 2008، قبل أن يقرر الاستقرار في إسطنبول عام 2010، حيث أسس حياته هناك، وعمل مرشدا سياحيا محترفا، وتزوج من سيدة مغربية.

وشهدت تركيا منتصف يوليو/ تموز 2016 محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وأعلنت الحكومة التركية يوم 15 يوليو/ تموز من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، تخليدا لذكرى 253 شهيدا ارتقوا خلال التصدي لمحاولة الانقلاب.