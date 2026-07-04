"ديما المغرب".. فرحة عارمة بعبور "أسود الأطلس" لربع نهائي المونديال

الرباط/ الأناضول

شهدت مدن مغربية، مساء السبت، احتفالات واسعة عقب تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، إثر فوزه على نظيره الكندي بثلاثة أهداف دون رد.

وفور صافرة النهاية، خرج آلاف المغاربة إلى الشوارع والساحات العامة، مرددين هتافات داعمة لـ"أسود الأطلس"، بينها "ديما (دائما) المغرب"، و"سير سير"، و"هلا هلا.. حنا سبوعة ورجالة"، وسط أجواء احتفالية عمت مختلف أنحاء البلاد.

وفاز المغرب على كندا بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا في ربع النهائي مع الفائز من مواجهة فرنسا وباراغواي، المقررة لاحقا السبت عند الساعة 21:00 تغ.

وفي العاصمة الرباط، توافد المحتفلون إلى الشوارع الرئيسية، لا سيما شارع محمد الخامس وسط المدينة، فيما جابت سيارات مزينة بالأعلام المغربية أرجاء العاصمة.

وارتدى مشجعون قمصان المنتخب الوطني، وأطلقوا الشهب، وقرعوا الطبول، ورددوا الأهازيج والأغاني الحماسية احتفاء بإنجاز جديد لكرة القدم المغربية.

كما سادت أجواء فرح كبيرة في المقاهي ومناطق المشجعين المخصصة لمتابعة المباراة، حيث تبادل مواطنون التهاني عقب نهاية اللقاء.

وامتدت الاحتفالات إلى مدن عدة، بينها الدار البيضاء والقنيطرة والجديدة غرب البلاد، ووجدة شرقا، إضافة إلى تطوان وطنجة شمالا، حيث توافد المواطنون إلى الشوارع والساحات العامة احتفاء بعبور المنتخب الوطني إلى دور الثمانية.

ورفع المحتفلون الأعلام المغربية ورددوا النشيد الوطني، وسط مظاهر فرح وحماس عكست حجم الآمال المعقودة على المنتخب في مواصلة مشواره بالمونديال.

ويمتلك المغاربة طموحا كبيرا في هذه البطولة، بعد الأداء التاريخي الذي قدمه منتخبهم في مونديال قطر 2022، عندما أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، قبل أن ينهي البطولة في المركز الرابع.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران الماضي حتى 19 يوليو/ تموز الجاري، بمشاركة 48 منتخبا.

وفي 17 يونيو/ حزيران 2026، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صعود المنتخب المغربي إلى المركز السادس عالميا في أحدث تصنيف، للمرة الأولى في تاريخه.