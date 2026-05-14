المغرب يعلن العثور على جثة الجندية الأمريكية الثانية وفق بيان للجيش المغربي، بعد العثور على جثمان جندي الأحد الماضي، إثر فقدانهما خلال مناورات الأسد الإفريقي منذ 2 مايو الجاري

الرباط/ الأناضول

أعلن الجيش المغربي العثور على جثمان الجندية الأمريكية الثانية المفقودة منذ 2 مايو/ أيار الجاري أثناء مناورات "الأسد الإفريقي" التي استضافتها المملكة.

أفاد بذلك بيان للقوات المسلحة الملكية (الجيش)، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء.

وكان الجيش المغربي أعلن الأحد العثور عن جثة الجندي المفقود الأول كيندريك لامونت كي جونيور.

وقال الجيش إن "عمليات البحث المكثفة، التي باشرتها القوات المسلحة الملكية بتنسيق مشترك مع القوات الأمريكية، أسفرت عن انتشال جثة الجندية الأمريكية الثلاثاء، على مستوى منحدر صخري بمنطقة كاب درعة (جنوب)".

وأوضح أن الأمر يتعلق بالجندية مارياه سيمون كولينغتون.

ولفت البيان إلى أنه" تم نقل الجثمان إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بكلميم (وسط)، وفق الإجراءات المعمول بها، ثم جرى نقل الجثمانين على متن طائرة عسكرية أمريكية إلى بلادهما".

وفي 3 مايو الجاري، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، فقدان جنديين أمريكيين خلال مشاركتهما في مناورات "الأسد الإفريقي" بالمغرب.

كما أعلن الجيش المغربي، في بيان حينها، أن فقدان الجنديين وقع مساء 2 مايو/ أيار الجاري، قرب منحدر في رأس درعة بمنطقة طانطان.

وكان الجيش المغربي أعلن في 27 أبريل/ نيسان الماضي، انطلاق الدورة الـ22 من مناورات "الأسد الإفريقي، التي اختتمت في 8 مايو الجاري، بمشاركة 41 دولة، بينها الولايات المتحدة.

ويعد تمرين "الأسد الإفريقي" من أكبر المناورات العسكرية في القارة الإفريقية، وينظم بشكل مشترك بين المغرب والولايات المتحدة، وفق بيان للقيادة العامة للجيش المغربي.

وفي 2007، انطلقت النسخة الأولى من مناورات "الأسد الإفريقي" بين المغرب والولايات المتحدة، وتجرى المناورات سنويا بمشاركة دول أوروبية وإفريقية، وتنظم أحيانا بأكثر من نسخة في العام الواحد.

