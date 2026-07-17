اندلعت في الحوز وتارودانت الأربعاء وشاركت طائرتان من طراز "كانادير" في إخمادها

المغرب يخمد حرائق أتت على 115 هكتارا من الغابات اندلعت في الحوز وتارودانت الأربعاء وشاركت طائرتان من طراز "كانادير" في إخمادها

الرباط/ الأناضول

تمكنت السلطات المغربية، الجمعة، من إخماد حرائق غابات اندلعت في إقليمي الحوز (شمال) وتارودانت (جنوب)، وأتت على نحو 115 هكتارا من الغطاء الغابوي، دون تسجيل خسائر بشرية.

وقال مسؤول في الوكالة الوطنية للمياه والغابات، للأناضول، إن الحرائق اندلعت الأربعاء، قبل أن تتمكن فرق التدخل من السيطرة عليها وإخمادها.

وأضاف المسؤول، طالبا عدم الكشف عن اسمه لعدم تخويله بالحديث إلى وسائل الإعلام، أن السلطات استعانت بطائرتين برمائيتين من طراز "كانادير" في عمليات الإخماد.

وأوضح أن الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة عرقلا جهود فرق التدخل وأسهمَا في اتساع رقعة الحرائق.

وفي 5 يوليو/ تموز الجاري، دعت السلطات المغربية سكان المناطق المجاورة للغابات في 12 إقليما إلى توخي الحيطة والحذر، وسط ارتفاع خطر اندلاع الحرائق.

وقالت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في بيان آنذاك، إن مستوى الخطورة القصوى، المصنف باللون الأحمر، يشمل غابات 12 إقليما من أصل 75 في المملكة.

ويعتمد المغرب نظام إنذار مبكر لتقييم مخاطر حرائق الغابات، تصدر الوكالة بموجبه تحذيرات دورية استنادا إلى الظروف المناخية وحالة الغطاء النباتي.

ويشير المستوى الأحمر إلى خطورة قصوى لاندلاع الحرائق، فيما يدل المستوى البرتقالي على خطورة مرتفعة، ما يستدعي تعزيز إجراءات الحيطة وتجنب الأنشطة التي قد تتسبب في اشتعال النيران.

وتزامنت التحذيرات مع نشرة إنذارية أصدرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية بشأن موجة حر شديدة، قد تصل خلالها درجات الحرارة إلى 46 درجة مئوية في بعض المناطق.