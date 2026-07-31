اعتبارا من السبت وحتى الاثنين، وفق الوكالة المغربية للمياه والغابات

المغرب يحذر سكان 9 أقاليم من احتمالية اندلاع حرائق غابات اعتبارا من السبت وحتى الاثنين، وفق الوكالة المغربية للمياه والغابات

الرباط / الأناضول

دعا المغرب سكان المناطق المجاورة للغابات في 9 أقاليم إلى توخي الحيطة والحذر اعتباراً من يوم غد السبت وحتى الاثنين المقبل، وسط تحذيرات من خطر اندلاع حرائق.

وقالت الوكالة الوطنية للمياه والغابات (حكومية) في بيان الخميس، إن هناك خطورة قصوى (المستوى الأحمر) لاندلاع حرائق الغابات في 9 أقاليم، هي: الحسيمة، وشفشاون، والفحص أنجرة، والعرائش، وطنجة-أصيلة، وتطوان، والمضيق-الفنيدق، والناظور، وتازة.

ودعت الوكالة المواطنين بالمناطق المجاورة للمجالات الغابوية والعاملين بها، إضافة إلى المصطافين والزوار، إلى توخي الحيطة والحذر.

وأضافت أن هناك خطورة مرتفعة (المستوى البرتقالي) لاندلاع حرائق الغابات في أقاليم وزان، وبركان، والدريوش، وإفران، وصفرو، وتاونات، والقنيطرة، والخميسات، وبنسليمان، ومديونة، والمحمدية، والنواصر، والصويرة، وأكادير.

وحثت المواطنين على إبلاغ السلطات المحلية فور رصد أي دخان أو سلوك مشبوه، وتجنب أي نشاط قد يتسبب في اندلاع الحرائق.

ويعتمد المغرب نظام إنذار مبكر لتقييم خطر حرائق الغابات، تديره الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويصدر بشكل دوري استناداً إلى الظروف المناخية وحالة الغطاء النباتي.

وسبق أن أعلنت السلطات المغربية أن عدد حرائق الغابات المسجلة منذ مطلع العام وحتى 20 يوليو/ تموز الجاري بلغ 310 حرائق، أتت على مساحة تقدر بـ1850 هكتاراً.

ويشير المستوى الأحمر إلى خطورة قصوى لاندلاع الحرائق، فيما يعبر المستوى البرتقالي عن خطورة مرتفعة تستدعي تعزيز الحيطة وتجنب الأنشطة التي قد تتسبب في اشتعال النيران.