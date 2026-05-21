المغرب.. مصرع 5 أشخاص في انهيار مبنى بفاس من 5 طوابق وانهار بالكامل بشكل مفاجئ، وفق إعلام محلي

الرباط / الأناضول

لقي 5 أشخاص مصرعهم، الخميس، إثر انهيار مبنى سكني مكون من 5 طوابق بمدينة فاس شمالي المغرب.

وقالت وسائل إعلام محلية منها موقع العمق المغربي (مستقل)، إن مبنى من 5 طوابق بحي جنان الجروندي بمنطقة عين النقبي بمدينة فاس، انهار بالكامل صباح الخميس، ما أدى إلى مصرع خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

وأضاف الموقع أن السلطات تواصل عمليات الإنقاذ، إثر الانهيار المفاجئ للمنزل الذي خلف حالة من الهلع لدى السكان بالأبنية المجاورة.

وجرى نقل المصابين الستة إلى مستشفيات المدينة لتلقي الإسعافات الضرورية، حيث وُصفت حالتهم الصحية حتى الآن بالمستقرة.

وأشار الموقع إلى أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا للكشف عن أسباب انهيار هذه البناية السكنية.

ولم تتوفر على الفور معلومات عن سبب انهيار البناية، ولم يصدر تعليق من الجهات المختصة.

وفي فبراير/ شباط 2022 أعلنت وزارة التعمير والإسكان المغربية ضرورة وضع استراتيجية تدخل استباقية وتشاركية ومتجددة بحلول عام 2030، من أجل مواجهة الإشكاليات المرتبطة بالمباني المهددة بالانهيار.