المغرب.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 15 جراء انهيار مبنى في فاس وفق تصريحات أدلى بها للأناضول مسؤول بالسلطات المحلية في المدينة

الرباط/ الأناضول

ارتفعت، الجمعة، حصيلة الضحايا جراء انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس شمالي المغرب إلى 15 قتيلا، و5 مصابين.

وقال مسؤول بالسلطات المحلية في فاس للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته: "ارتفاع عدد الضحايا بالمدينة جراء انهيار عمارة سكنية إلى 15 قتيلا، و5 مصابين".

وأضاف المسؤول أن عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق في حي جنان الجروندي بمنطقة عين النقبي في فاس، انهارت بالكامل.

ووفقا لمراسل الأناضول، أنهت السلطات عمليات الإنقاذ عقب الانهيار المفاجئ للعمارة، الذي أثار حالة من الهلع لدى سكان الأبنية المجاورة.

كما أخلت السلطات 4 عمارات مجاورة، فضلا عن فتح تحقيق للكشف عن أسباب الانهيار.

وحتى الساعة 17:45 (ت.غ)، لم تتوفر معلومات رسمية بشأن سبب الانهيار، كما لم يصدر تعليق من الجهات المختصة.

والخميس، أفادت القناة الثانية المحلية، بارتفاع عدد الضحايا جراء انهيار العمارة صباح اليوم ذاته إلى 11 قتيلا.