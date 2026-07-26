المغرب.. إخماد حرائق غابات في تطوان وتارودانت شاركت طائرات "كانادير" ومروحية من طراز "EC225" في إخمادها..

الرباط/ الأناضول

تمكنت السلطات المغربية، السبت، من إخماد حرائق غابات اندلعت في إقليمي تطوان (شمال) وتارودانت (وسط)، وأتت على نحو 12 هكتاراً من الغطاء الغابوي، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وقال مسؤول في الوكالة الوطنية للمياه والغابات (حكومية)، للأناضول، إن الحرائق اندلعت، الجمعة، قبل أن تتمكن فرق التدخل من السيطرة عليها وإخمادها.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله التصريح لوسائل الإعلام، أن السلطات استعانت بطائرات برمائية من طراز "كانادير"، إلى جانب مروحية من طراز "EC225"، للمشاركة في عمليات الإخماد.

وأوضح أن حريق غابات تارودانت أتى على نحو 8 هكتارات من الغطاء الغابوي، فيما التهم حريق إقليم تطوان نحو 4 هكتارات.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت، الثلاثاء، أن عدد حرائق الغابات المسجلة في البلاد منذ مطلع العام وحتى 20 يوليو/تموز الجاري بلغ 310 حرائق.

وأضافت الوكالة، في بيان، أن تلك الحرائق أتت على مساحة تقدر بنحو 1850 هكتاراً من الغطاء الغابوي.

ويعتمد المغرب نظاماً للإنذار المبكر لتقييم مخاطر حرائق الغابات، تشرف عليه الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويصدر بصورة دورية استناداً إلى الظروف المناخية وحالة الغطاء النباتي.

ويشير المستوى الأحمر إلى أقصى درجات الخطورة لاحتمال اندلاع الحرائق، فيما يدل المستوى البرتقالي على خطورة مرتفعة، تستدعي تعزيز إجراءات الوقاية وتجنب الأنشطة التي قد تتسبب في اشتعال النيران.

وتزامنت هذه التحذيرات مع نشرة إنذارية أصدرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية، حذرت فيها من موجة حر شديدة قد تصل خلالها درجات الحرارة إلى 46 درجة مئوية في بعض المناطق.