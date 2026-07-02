المديرية العامة للأرصاد الجوية قالت إن البلاد تشهد موجة حر تفوق المعدلات الموسمية بما بين 5 و12 درجة مئوية...

الأرصاد المغربية تحذر من موجة حر تصل إلى 46 درجة المديرية العامة للأرصاد الجوية قالت إن البلاد تشهد موجة حر تفوق المعدلات الموسمية بما بين 5 و12 درجة مئوية...

الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول

حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، الخميس، من موجة حر تضرب عدداً من مناطق البلاد، بفعل رياح "الشركي" القادمة من الجنوب، والتي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة إلى 46 درجة مئوية ببعض المناطق.

وقالت مديرية الأرصاد (حكومية)، في بيان، إن المملكة تشهد حالياً موجة حر بدرجات تفوق المعدلات الموسمية بما يتراوح بين 5 و12 درجة مئوية حسب المناطق.

وأوضحت أن درجات الحرارة العليا ستتراوح بين 40 و46 درجة في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وداخل مناطق سوس وسهول تادلة والرحامنة وأولماس وسايس.

كما تتراوح درجات الحرارة العليا بين 20 و26 درجة في مرتفعات الأطلس والريف والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية وقرب السواحل الأطلسية الجنوبية، وبين 33 و40 درجة في باقي مناطق المملكة.

وأوصت المديرية، المواطنين بتفادي الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب الماء، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة، خصوصاً الأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

كما دعت إلى متابعة النشرات الجوية والإنذارات الرسمية التي يتم تحديثها بشكل مستمر وفق تطورات الحالة الجوية.

وأرجعت المديرية هذا الوضع إلى "تعزز المنخفض الحراري الصحراوي وامتداده نحو الشمال، ما ساهم في سيطرة رياح الشركي"، وهي رياح قارية حارة وجافة تنقل كتلًا هوائية صحراوية نحو وسط وشمال البلاد.

وتوقعت استمرار تأثير هذه الرياح خلال الأيام المقبلة، بما يحافظ على درجات حرارة تفوق المعدلات الموسمية، خصوصاً في المناطق الداخلية والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، مع امتداد الأجواء الحارة إلى أجزاء واسعة من السهول الأطلسية.