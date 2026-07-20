"إيكواس" تنضم إلى مشروع أنبوب غاز نيجيريا المغرب

الرباط/ الأناضول

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في فريتاون عاصمة سيراليون، انضمامها إلى مشروع أنبوب غاز نيجيريا المغرب.

جاء ذلك على هامش قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في مجموعة إيكواس، الأحد، وفق وكالة أنباء المغرب الرسمية.

وقالت الوكالة، إنه "جرى توقيع الاتفاق الحكومي الدولي، الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب".

وتم الاتفاق على مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا، خلال زيارة الدولة التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس إلى نيجيريا، في ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وسيمتد أنبوب الغاز على طول يناهز 5 آلاف و660 كلم، وتقدر تكلفته بـ25 مليار دولار، وسيتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا.

وسيمر هذا الأنبوب بكل من بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون، بالإضافة إلى غينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، وفق وزارة الانتقال الطاقي بالمغرب.

يشار إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) تأسست في 28 مايو/ أيار 1975 بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون بين دول غرب إفريقيا.

وتضم المجموعة بنين والرأس الأخضر وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو، فيما انسحبت منها بوركينا فاسو والنيجر ومالي في يناير/ كانون الثاني 2025 وأسست تجمعا مستقلا جديدا تحت اسم "كونفدرالية دول الساحل".

