بهدف الحد من محاولات عبور المهاجرين غير النظاميين من المغرب، وفق صحيفة "إل باييس" الإسبانية

إسبانيا تستكمل إنشاء حاجز عائم بطول 500 متر على حدود سبتة بهدف الحد من محاولات عبور المهاجرين غير النظاميين من المغرب، وفق صحيفة "إل باييس" الإسبانية

أنقرة/ الأناضول

استكملت إسبانيا إنشاء حاجز أمني عائم بطول 500 متر على الخط الحدودي في مدينة سبتة، بهدف الحد من محاولات عبور المهاجرين غير النظاميين من المغرب.

وذكرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، مساء السبت، أن الحكومة الإسبانية أنهت أعمال تركيب الحاجز الأمني العائم عند معبر تراخال الحدودي الفاصل بين سبتة والمغرب، وذلك في إطار قرار اتخذته لتعزيز أمن الحدود.

وأوضحت الصحيفة أن الحاجز يهدف إلى منع عمليات العبور غير النظامية، مشيرة إلى أن ارتفاعه فوق سطح المياه يتراوح بين 30 و70 سنتيمترا، فيما يمتد إلى عمق متر واحد تحت الماء.

وكانت السلطات الإسبانية قد تدخلت في 30 يوليو/تموز الماضي لمنع أكثر من 800 مهاجر غير نظامي حاولوا السباحة من سواحل بلدة الفنيدق المغربية باتجاه مدينة سبتة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عقب الحادثة، أن الحكومة سخرت جميع مواردها المتاحة للتعامل مع الوضع.

كما قررت الحكومة الإسبانية نشر القوات المسلحة في المنطقة لتعزيز الأمن، على خلفية تزايد محاولات الهجرة غير النظامية إلى سبتة.

وأفادت مصادر أمنية إسبانية السبت، بأن نحو 69 ألفا و500 مهاجر غير نظامي ممن تمكنوا من الوصول إلى سبتة أُعيدوا إلى المغرب، فيما ارتفع عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور إلى 67 شخصا.

وتقع سبتة ومليلية على الساحل الشمالي للمغرب وتخضعان للإدارة الإسبانية، فيما تطالب الرباط باسترجاعهما.