وزير خارجية الكويت يزور تركيا الاثنين من المتوقع أن يناقش وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الكويتي العلاقات الثنائية بالإضافة إلى التطورات في إيران وغزة ولبنان ومنطقة الخليج..

أنقرة/ الأناضول

يجري وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، غدا الاثنين، زيارة إلى تركيا يلتقي خلالها نظيره هاكان فيدان.

وذكرت مصادر في الخارجية التركية للأناضول، أنه من المتوقع أن يناقش فيدان مع نظيره الكويتي خطوات لتعزيز الآليات القائمة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

وأوضحت أنه من المنتظر أن يؤكد فيدان على أهمية التعاون مع الكويت، لا سيما في المجالات العسكرية والدفاعية والربط، في ضوء التطورات الراهنة في المنطقة.

كما من المرتقب أن يسلط فيدان الضوء على ضرورة العمل المشترك وإرساء مبدأ "الملكية الإقليمية" في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المتزايدة، وفق المصادر نفسها.

ومن المتوقع أن يلفت فيدان إلى أن تركيا على اتصال دائم مع الولايات المتحدة وإيران من أجل الوصول إلى نتيجة إيجابية للمفاوضات بين الطرفين وإنهاء الحرب في أسرع وقت، وأن تركيا تواصل تقديم مساهمات بناءة في هذا المسار.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يشير فيدان إلى أن الكويت تعد إحدى أكثر الدول استهدافا بالهجمات الإيرانية في الخليج، وأنها منعت انتشار الحرب من خلال التصرف بحكمة.

كما يتوقع أن يجدد فيدان أهمية استعادة حرية الملاحة بشكل دائم في مضيق هرمز، والتأكيد على أن إسرائيل تواصل سياساتها المتمثلة في نشر عدم الاستقرار والصراع في المنطقة.

ومن المنتظر أن يؤكد فيدان على أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تواصل انتهاك وقف إطلاق النار في غزة، وتنفذ أفعالا غير قانونية في الضفة الغربية، وأنها تسرع خطواتها للقضاء على حل الدولتين.

في سياق غزة أيضا، من المتوقع أن يؤكد فيدان ضرورة بدء المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة، وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي.

وفي الخصوص نفسه، من المتوقع أيضا عقد مشاورات بين فيدان والصباح حول عمل "مجلس السلام"، الذي تُعد تركيا والكويت من أعضائه المؤسسين.

وأيضا، من المنتظر أن يشدد الوزير فيدان على ضرورة عدم سماح المجتمع الدولي لإسرائيل بتوسيع احتلالها في لبنان وزيادة تفاقم الأزمة الإنسانية.

- العلاقات التركية الكويتية

تتعزز العلاقات المتعددة الأوجه بين تركيا والكويت من خلال مجالات تعاون جديدة حيث يحافظ البلدان على تنسيق وثيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

ويهدف البلدان إلى زيادة حجم التبادل التجاري الذي سجل مع نهاية العام 2025 أكثر من مليار دولار إلى 5 مليارات دولار.

من المتوقع أن يكتسب حجم التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة الزخم المنشود، مع التوصل إلى تفاهم حول المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي.