خلال لقاءات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية وقائد الجيش، بعد 3 أيام من نشر مرسوم بقانون بالموافقة على اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين

وزير خارجية الكويت يبحث في باكستان التعاون الدفاعي وتطورات المنطقة خلال لقاءات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية وقائد الجيش، بعد 3 أيام من نشر مرسوم بقانون بالموافقة على اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين

إسطنبول/ الأناضول

بحث وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، الأربعاء، مع مسؤولين باكستانيين، بينهم قائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش المشير عاصم منير، "تكثيف التعاون الدفاعي"، إلى جانب تطورات المنطقة وجهود خفض التصعيد.

جاء ذلك وفق بيانات لوزارة الخارجية الكويتية، خلال زيارة رسمية أجراها الصباح، إلى باكستان الثلاثاء والأربعاء، تلبية لدعوة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار.

وتأتي الزيارة بعد 3 أيام من نشر الكويت مرسوما بقانون بالموافقة على اتفاقية للتعاون الدفاعي بين البلدين، جرى توقيعها في 11 يونيو/حزيران 2023.

واجتمع الصباح، مع منير، في مقر القيادة العامة بمدينة روالبندي، وبحثا قضايا ذات اهتمام مشترك والأمن الإقليمي وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

ووفق الخارجية الكويتية، شهد الاجتماع "التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز أطر التعاون، وتكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المجالات، لا سيما في المجالين الدفاعي والأمني (...) وبحث آخر التطورات الإقليمية، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما أجرى وزير الخارجية الكويتي مباحثات مع نظيره الباكستاني، تناولت مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقالت الخارجية الكويتية إن الوزيرين بحثا "تعزيز التعاون وبحث آخر التطورات الإقليمية، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة".

ورحب وزير الخارجية الباكستاني، بمصادقة الكويت مؤخرا على اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة بين البلدين عام 2023، واعتبرها محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.

كما استقبل رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وزير الخارجية الكويتي، بحضور مسؤولين بينهم وزيرا الدفاع والخارجية.

وبحث اللقاء سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد شريف، تضامن بلاده مع الكويت، وإدانتها الهجمات التي تعرضت لها ودول خليجية أخرى خلال الصراع الإقليمي، مشيرًا إلى دور باكستان في جهود الوساطة وخفض التصعيد.

وتحدد اتفاقية التعاون الدفاعي، الموقعة بين الكويت وباكستان في 11 يونيو 2023، أسس التعاون في مجالات الدفاع وتدريب القوات المسلحة، إضافة إلى المجالات الأخرى التي يتفق عليها البلدان.

وتشمل الاتفاقية إعداد خطط سنوية للأنشطة المشتركة، بما فيها التعليم والتدريب العسكري والتمارين المشتركة، على أن تُنفذ من خلال بروتوكولات وبرامج يتفق عليها الطرفان.

وفي 17 سبتمبر/أيلول 2025، وقعت باكستان والسعودية "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك"، التي تنص على اعتبار أي اعتداء على أحد البلدين اعتداءً على كليهما.

وتأتي زيارة الوزير الكويتي في ظل توترات أمنية تشهدها المنطقة، دفعت دولا خليجية إلى تكثيف تحركاتها الدبلوماسية والدفاعية وتعزيز التنسيق مع باكستان.