"سنتكوم": إيران أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه الكويت الحرس الثوري الإيراني قال إنه استهدف قاعدة جوية أمريكية في المنطقة ردا على هجوم تعرضت له مدينة بندر عباس.

أنقرة/ الأناضول

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن إيران أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه الكويت، وأن الجيش الكويتي اعترضه.

جاء ذلك في بيان نشرته سنتكوم عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس.

وذكر البيان أن إيران أطلقت الصاروخ مساء الأربعاء بتمام الساعة 22:17 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأن القوات الكويتية تمكنت من اعتراضه.

ووصف البيان الهجوم على الكويت بأنه "انتهاك لوقف إطلاق النار"، وأنه وقع بعد ساعات من إطلاق إيران 5 طائرات مسيّرة انتحارية.

وأضاف البيان أن الجيش الأمريكي تمكن من اعتراض تلك المسيّرات.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية في المنطقة ردا على هجوم تعرضت له مدينة بندر عباس.



وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد فجرًا بسماع 3 انفجارات شرق مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.

كما أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ غارة جوية على منطقة عسكرية جنوب إيران، بزعم أنها تشكل تهديدًا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في المنطقة.

