رئيس أركان الجيش الكويتي يزور عسكريين أصيبوا في هجوم إيراني الجمعة

إسطنبول/ الأناضول

زار رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان، الجمعة، عددا من العسكريين أصيبوا جراء هجوم إيراني بطائرات مسيرة استهدف منشآت ومعسكرات تابعة للجيش.

جاء ذلك في بيان نشره الجيش الكويتي عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال الجيش إن الشريعان، ونائبه صباح جابر الأحمد الصباح، زارا عددا (لم يحدده) من منتسبي القوة البرية الذين أصيبوا جراء استهداف منشآت ومعسكرات تابعة للجيش بطائرات مسيّرة "معادية" صباح الجمعة، ضمن ما وصفه بـ"العدوان الإيراني الآثم".

وأوضح أن الزيارة هدفت إلى الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين ومتابعة الرعاية الطبية المقدمة لهم.

وأضاف الجيش، أن رئيس الأركان استمع إلى شرح من الفريق الطبي بشأن أوضاع المصابين الصحية، مشيدا بجهود الكوادر الطبية في تقديم الرعاية اللازمة لهم.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية تعرض منشآت عسكرية وحيوية في البلاد لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، دون الحديث عن وقوع إصابات.

كما أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم إيراني.

وتأتي الهجمات في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران، إذ تشن الولايات المتحدة منذ أيام ضربات على مناطق داخل إيران، فيما ترد طهران باستهداف ما تقول إنها منشآت وقواعد عسكرية أمريكية في دول بالمنطقة، بينها الكويت.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تجدد التصعيد إثر هجمات إيرانية استهدفت قبل ذلك بيوم 3 سفن في مضيق هرمز، لترد الولايات المتحدة بشن ضربات على مواقع داخل إيران.