توقف مؤقت لحركة الطيران بمطار الكويت الدولي

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، السبت، إعادة جدولة أغلب رحلاتها الجوية بعد توقف حركة الإقلاع والهبوط "مؤقتا" في مطار الكويت الدولي، على خلفية هجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة.

وقالت الشركة، في بيان، إنها قررت إعادة جدولة أغلب رحلاتها نتيجة "وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتاً في مطار الكويت الدولي"، على خلفية "هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، اليوم السبت".

ولم تورد الشركة في بيانها تفاصيل إضافية بشأن مدة توقف حركة الطيران أو عدد الرحلات المتأثرة بالإجراء.

وقبل ذلك بوقت قصير، أعلن الجيش الكويتي، في بيان، تصدي الدفاعات الجوية لـ"هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية إثر عدوان إيراني آثم".



يتبع///